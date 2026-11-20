707 Снимка: AP/БТА

Епохата на Маурисио Почетино като треньор на Манчестър Юнайтед започна с леко куриозна, но и притеснителна случка от базата на клуба в Карингтън.

Часове след първото занимание на аржентинския наставник, който от сряда пое "червените дяволи", близо 15 минути от тренировката изтекоха в онлайн видео, публикувано в YouTube.

То е собственост на любител, който редовно вдига дронове и снима интересни събития около Манчестър.

В случая кадрите показват част от играта "в квадрат", отделно занимание на десетима играчи с Почетино на друг от терените в базата, както и индивидуални упражнения за някои футболисти - очевидно тези, които последни са се прибрали след лагерите на националните им отбори.

"Това е свободно въздушно пространство и не съм нарушил никакви правила - уточни авторът на видеото в описанието под него. - Освен това снимах само първия половин час от тренировката, а и там имаше доста представители на медиите. Не смятам, че съм направил нещо нередно."

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В първите коментари по темата, английските медии не смятат, че видеото е издало някаква секретна информация от това как се готви Юнайтед при Почетино за първия му мач. А той е в неделя срещу Ливърпул.

Казусът по-скоро е притеснителен за клуба - щом любител може да заснеме от дрон занимание на Карингтън, защо да е невъзможно това и за конкурентни клубове?

Познавате ли историята на Манчестър Юнайтед? Викторина с въпроси за "червените дяволи"

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.