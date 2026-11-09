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Мачът от второто ниво на футбола в Нидерландия между Витес (Арнхем) и Де Граафшап, насрочен за неделя, не се проведе, след като привържениците на гостуващия отбор блокираха автобуса на отбора на тръгване за стадиона.

От гостуващия тим Де Графшап обявиха в събота, че на привържениците им е било забранено да присъстват на мача в Арнхем, след като фен-клубове не са постигнали споразумение с властите относно начина на разпределението на билетите и други мерки за сигурност.

Според съобщения в медиите в страната, фенове на Де Граафшап са се събрали пред стадиона си в Дутинхем рано в неделя и са блокирали автобуса да тръгне. Нидерландската футболна асоциация заяви в изявление, че мачът няма да се проведе в неделя и че въпросът ще бъде отнесен до дисциплинарните структури.

"Неприемлива ситуация е мачът Витес - Де Граафшап да не може да се проведе по този начин. Фактът, че феновете правят футбола невъзможен, е напълно недопустимо", се казва в изявлението на КНВБ – Кралската федерация по футбол на страната.

"По този начин те вредят на своя клуб, на своя отбор, на спорта и на хилядите фенове, които идват за футбол".

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От ръководството на потърпевшия отбор заявиха, че са шокирани от инцидента. "Искаме да оставим първоначалните емоции да отшумят и да получим пълна картина на всичко, преди да излезем с по-нататъшен съществен отговор", добави клубът в изявление в социалните медии.

Директорът на Витес Вилем ван дер Линден заяви, че отмяната е "голямо разочарование", защото са очаквали интригуващо местно дерби, което винаги е непредвидимо.

"Прекрасното дерби на Гелдерланд между два регионални клуба, на добре запълнен стадион, не можа да се проведе днес", написа той в писмо, публикувано на уебсайта на клуба. "В навечерието на мача Витес, в тясно сътрудничество с всички замесени страни, направи всичко възможно, за да започне и да се изиграе тази среща. За съжаление, не постигнахме успех".

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