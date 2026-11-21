Едва ли някой можеше да предположи, че след 12 кръга Лацио ще оглавява класирането

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Римските Лацио и Рома ще изпратят съботната вечер на първите две места в италианската Серия "А" - нещо, което дълги години не се случваше в италианския футбол.

През настоящата кампания обаче столичните клубове са във вихъра си, а това е особено изненадващо при Лацио, който имаше всички изгледи да се сгромоляса преди началото на сезона, но след 12 кръга е лидер в класирането.

Днес "орлите" продължиха своя полет с убедително 3:0 над намиращият се в ужасяваща форма Лече.

Лацио в нито един момент не постави под въпрос победата си и бе по-добрият тим на "Олимпико" през всичките 90 минути, което означаваше заслужен успех.

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Тижани Нослин вкара два гола в 25-ата и 68-ата минута, а крайното 3:0 бе оформено в самия край на мача от Фратези.

Снимка: Getty images

Малко по-късно успех постигна и градския опонент Рома, който разби Парма с 5:1 в гостуването си и остана на две точки зад Лацио.

Макар 5:1 да звучи доста гръмко, то до 68-ата минута на мача резултатът бе равен 1:1, но Рома се събуди и във финалния половин час просто разпиля своя опонент.

Така след прополовен 12-и кръг в Серия "А" Лацио е лидер с 32 точки, Рома има 30, а Интер е с 28, но и мач по-малко.

Четвърти е Комо с 26 след днешния си успех с 2:0 над Каляри.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.