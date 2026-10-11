"Римските орли" постигнаха пета победа в първенството след 3:1 над Монца в шестия кръг.
Нуно Таварес откри резултата за домакините още в третата минута с фантастичен гол, а в 23-ата Густав Исексен реализира за 2:0. В 35-ата Лоренцо Лукези си изкара червен картон за Монца, но противно на логиката гостите върнаха гол в началото на втората част чрез Саба Гогличидзе.
В последните минути Лацио потърси третия гол на успокоението. Исаксен удари греда, но в 88-ата минута централният нападател Андреа Пинамонти се разписа за крайното 3:1.
Така отборът на Гатузо е втори с 16 точки, колкото има и лидерът Интер, но с по-слаба голова разлика. Монца е на 18-ото място с четири точки.
Спортът е повече от резултат
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В друг мач, който се игра по същото време, Болоня победи Лече като гост с 2:1.