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Лацио на Дженаро Гатузо продължава да изненадва със силния си старт на сезона в Серия "А", като е все така равен с шампиона Интер на върха в класирането.

"Римските орли" постигнаха пета победа в първенството след 3:1 над Монца в шестия кръг.

Нуно Таварес откри резултата за домакините още в третата минута с фантастичен гол, а в 23-ата Густав Исексен реализира за 2:0. В 35-ата Лоренцо Лукези си изкара червен картон за Монца, но противно на логиката гостите върнаха гол в началото на втората част чрез Саба Гогличидзе.

В последните минути Лацио потърси третия гол на успокоението. Исаксен удари греда, но в 88-ата минута централният нападател Андреа Пинамонти се разписа за крайното 3:1.

Така отборът на Гатузо е втори с 16 точки, колкото има и лидерът Интер, но с по-слаба голова разлика. Монца е на 18-ото място с четири точки.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В друг мач, който се игра по същото време, Болоня победи Лече като гост с 2:1.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.