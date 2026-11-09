В понеделник тимът от второто ниво на испанския футбол уволни наставника Хулиан Калеро след 13 кръга. В тях съставът от Астуриас натрупа актив от 21 точки и понастоящем заема деветото място в класирането, на 8 зад лидера Алмерия.
За Раул това е първи пост като старши треньор в мъжкия футбол, като последно той ръководеше дублиращия отбор на Реал Мадрид в третото ниво на испанския футбол между 2019 и 2025 година.
В края на сезон 2024/25 той напусна "Кралския клуб" след две участия в плейофите за промоция.
Спортът е повече от резултат
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Дебютният двубой начело на Овиедо за испанеца ще бъде в събота срещу осмия Жирона.