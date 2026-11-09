Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Бившият нападател на Реал Мадрид и националния отбор на Испания по футбол Раул Гонсалес Бланко е новият старши треньор на Реал Овиедо, съобщиха от клуба

Реал набира все повече скорост и мина безпроблемно през "Местая"
Виж още Реал набира все повече скорост и мина безпроблемно през "Местая"

В понеделник тимът от второто ниво на испанския футбол уволни наставника Хулиан Калеро след 13 кръга. В тях съставът от Астуриас натрупа актив от 21 точки и понастоящем заема деветото място в класирането, на 8 зад лидера Алмерия.

За Раул това е първи пост като старши треньор в мъжкия футбол, като последно той ръководеше дублиращия отбор на Реал Мадрид в третото ниво на испанския футбол между 2019 и 2025 година.

В края на сезон 2024/25 той напусна "Кралския клуб" след две участия в плейофите за промоция.

Дебютният двубой начело на Овиедо за испанеца ще бъде в събота срещу осмия Жирона.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна Днес
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна
39056
Почина младият български актьор Борис Кашев Лайф
Почина младият български актьор Борис Кашев
11831
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
36397
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю) IT
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю)
5979
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3384
Това са най-евтините европейски ски курорти Trip
Това са най-евтините европейски ски курорти
956
Орзо "Ожени се за мен" - толкова вкусно, че ще поискате втора порция Вкусотии
Орзо "Ожени се за мен" - толкова вкусно, че ще поискате втора порция
695
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
1391
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
6085