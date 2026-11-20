Той е участник на Мондиал 1986

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Легендата на сливенския футбол и бивш национал на България - Николай Арабов, е в тежко здравословно състояние.

Навършилият 73 години преди няколко дни бивш защитник е прехвърлен от сливенската в бургаската болница и се нуждае от преливане на кръв.

Именно заради това ОС на БФС в Сливен, Общината и местният футболен клуб призовават хората за даряване на кръв в болница "Сърце и мозък" в град Бургас.

В официалното съобщение не се споменава конкретно какъв е здравословният проблем на Арабов, но според "Блиц" става проблем с аортата.

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Призивът за даряване на кръв се появи в местни издания като "Sliveninfo" и гласи:

Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта, Обръщаме се към Вас с молба за съпричастност и подкрепа в труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол- Николай Асенов Арабов. По инициатива на ОС на БФС - Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на град Сливен. Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България. Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои. Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове!!! Даряване на кръв за Николай Асенов Арабов, Болница "Сърце и мозък" гр.Бургас.

Николай Арабов е легенда на местния Сливен с над 400 мача в продължение на 15 години, но също така и футболист, оставил следа в родния футбол.

Той има 42 мача за българския национален отбор, като е участник на Световното първенство през 1986-а в Мексико.

По време на Мондиала той играе в първите две срещи от груповата фаза, в които България прави 1:1 с действащия световен шампион Италия и 1:1 с отбора на Южна Корея.

Арабов остава неизползвана резерва в мача срещу бъдещия световен първенец Аржентина, но след това отново играе срещу домакина Мексико на осминафинал, където България отпада.

Снимка: Bulphoto

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