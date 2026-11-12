Бившият вратар смята, че трансферната политика, а не мениджъра е виновен за кошмарния период

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Легендата на Манчестър Юнайтед Петър Шмайхел смята, че отношението на Манчестър Юнайтед към мениджъра Майкъл Карик е "изключително неуважително", тъй като клубът преговаря с Маурисио Почетино още преди да е уволнил бившия халф.

Карик преживява кошмарен старт на сезона и въпреки че ръководството на Юнайтед публично изрази подкрепата си за него едва преди три седмици, сега изглежда, че ще бъде освободен от поста си след кризисна среща в Монако.

Изпълнителният директор на клуба Омар Берада и спортният директор Джейсън Уилкокс пътуваха до Княжеството, за да се срещнат със съсобственика сър Джим Ратклиф и да вземат решението за раздяла с Карик. Очаква се на негово място да бъде назначен настоящият селекционер на националния отбор на САЩ Почетино.

В момент, в който Карик все още води тренировките на отбора в базата "Карингтън", вините за предстоящото му отстраняване обиколиха целия свят, а Шмайхел смята, че това е неловка ситуация.

"Смятам, че начинът, по който се развиват нещата, е много неуважителен към него. Честно казано не мисля, че той прави нещо нередно. Знам, че отборът, който той ръководи, се намира на съответната позиция в класирането, но не хвърлям цялата вина върху него. В Манчестър Юнайтед се случват толкова много неща - буквално откакто Алекс Фъргюсън и бившият изпълнителен директор Дейвид Гил напуснаха клуба. И това така и не беше поправено. Начело не са били правилните хора, не са били подходящите личности, и с времето нещата просто се влошиха. Ако погледнем сегашния трансферен прозорец, за всеки, който разбира поне малко от футбол е пределно ясно, че"Манчестър Юнайтед имаше нужда от защитници. Те преминаха през целия трансферен прозорец без да привлекат нито един защитник. Имаше известни слухове за привличането на Люис Хол, но това така и не се случи. Вместо това купиха трима полузащитници. А ние знаем, тъй като сме в този спорт от толкова много години, че не можеш да печелиш мачовe, ако допускаш 30 гола в 10 срещи. Има проблем, а той така и не беше решен. Дали Карик е участвал в тези решения? Е, отне им цяла вечност докато му поверят поста. Затова подозирам, че той не е присъствал на нито едно от обсъжданията относно привличането на нови играчи преди да бъде назначен за мениджър", смята Шмайхел.

След десет кръга във Висшата лига Юнайтед се намира в зоната на изпадащите, а след паузата за националните отбори няма да стане по-лесно. Предстои гостуване на Ливърпул на "Анфийлд".

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