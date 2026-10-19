Световният и европейски шампион с Франция Тиери Анри ще бъде водещ на церемонията по връчването на "Златната топка", а заедно с него на сцената ще бъде и Кейт Скот, с която работят заедно в ефира на американската телевизия CBS Sports.
Издание №70 на най-престижната церемония в световния футбол предстои на 26 октомври (понеделник) в Лондон.
Анри е считан от мнозина за най-великият играч в историята на Премиър лийг. Преди 23 години, през 2003-а, той остана втори в гласуването за "Златната топка", отстъпвайки на Павел Недвед, а три години по-късно, през 2006-а, бе трети - след Фабио Канаваро и Джанлуиджи Буфон.
"Лондон е моят дом. Аз имам дълбока връзка с този град, с футболната му култура, със страстните му фенове. Вечерта се очертава изключителна и ще събере най-големите футболни таланти", заяви Анри относно събитието.
В славната си кариера Анри игра за Монако, Ювентус, Арсенал, Барселона и Ню Йорк Ред Булс, а за Франция записа 123 мача и 51 гола.