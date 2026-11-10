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Легендата на американския футбол на САЩ Том Брейди сложи край на партньорството си с втородивизионния английски клуб Бирмингам Сити, съобщава BBC.

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Седемкратният шампион от "Супер Боул" стана миноритарен собственик на "сините" през август 2023 година, когато сключи партньорство с "Найтхед Кепитъл Мениджмънт" - основният притежател на акциите на футболния отбор от Острова. Част от ролята на Брейди беше като председател на борда на съветниците, а от тима тогава заявиха, че той ще "инвестира и допринася с времето си и сериозната си експертиза". Малко над три години по-късно обаче от Бирмингам обявиха неговото напускане.

"Бирмингам Сити изразява искрените си благодарности към Том Брейди за неговата работа и неспираща подкрепа за клуба през последните три години. Беше наистина невероятно да имаме някой с опита и страстта на Том, който да помага на клуба, а ние очакваме да продължаваме да надграждаме върху тази основа от тренировъчния терен до общността в Бирмингам", написаха от тима в изявление.

Бившият състезател на Ню Инглънд Пейтриътс и Тампа Бей Бъканиърс, който е трикратен носител на наградата за Най-полезен играч в Националната футболна лига (НФЛ), се оттегли през февруари 2023-та след 23 сезона. След края на кариерата си той закупи дял от друг отбор по американски футбол - Лас Вегас Рейдърс, като се присъедини и към групата на собствениците на Лас Вегас Ейсес от женската Национална баскетболна лига.

В момента на напускането му Бирмингам Сити заема първото място в Чемпиъншип - второто ниво на английския футбол. Тимът е с 29 точки след 15 кръга и е наравно с втория Мидълзбро и третия Стоук Сити, които са единствено с по-лоша голова разлика.

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