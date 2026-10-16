Легендите Кан и Леман с горещ коментар за вратарската дилема в Байерн
И двамата са скептични за наследника на Нойер
Легендарният вратар на Байерн Мюнхен и германския национален отбор Оливер Кан все още не е сигурен дали Йонас Урбиг притежава необходимите качества, за да стане титулярен вратар на баварците, след като Мануел Нойер се оттегли.
"Да бъдеш номер едно означава, че Мануел Нойер вече го няма, а ти носиш пълната отговорност. Това е съвсем различна ситуация. При сегашното положение не мога да кажа дали Йонас Урбиг наистина има всичко необходимо, за да бъде титуляр в Байерн", каза той в предаването Triple - der Hagedorn Fussballtalk.
Кан все пак отбеляза, че Урбиг показва добри игри и притежава талант. Урбиг играе за германския шампион от януари 2025 година, а наскоро направи и дебюта си за националния отбор на Германия под ръководството на треньора Юрген Клоп.
Бившият вратар на четирикратните световни шампиони Йенс Леман също остава скептичен относно бъдещето на Урбиг.
"Не мисля, че той може веднага да стане титулярен вратар на националния отбор. Смятам, че първо ще трябва да извърви по-дълъг път. Не вярвам, че в дългосрочен план той ще бъде номер едно в Байерн Мюнхен, тъй като е твърде млад. Голям талант е, но е доста трудно да се утвърдиш като титуляр, след като си бил резерва след световна звезда", коментира Леман.