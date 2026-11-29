Първите пет отбора са замесени на върха в Бундеслигата, като разликата е само две точки

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Битката за титлата в германската Бундеслига обещава да е най-интересната от много години насам, тъй като след днешните резултати между първия и петия в класирането има само две точки разлика.

Това стана възможно, след като в дербито на 11-ия кръг Байер Леверкузен обърна Борусия Дортмунд като гост на "Сигнал Идуна Парк" за победа с 2:1

"Жълто-черните" поведоха с ранен гол на Феликс Нмеча още в осмата минута след асистенция на Константино Карецас.

Само че през втората част "аспирините" заиграха много силно и обърнаха с два гола с глава. Първо в 69-ата минута Патрик Шик се разписа след корнер, изпълнен от Алейш Гарсия, а в 80-ата минута Еки Фернандес бе точен с глава след центриране на Муса Диаби.

Така Дортмунд пропусна да поведе с четири точки на големия съперник Байерн Мюнхен, който е в мини криза. "Жълто-черните" на Нико Ковач все пак остават лидер с 24 точки. Байерн е с 23.

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Трети в класирането също с 23 точки продължава да е Фрайбург, който днес направи драматично равенство 2:2 с четвъртия Лайпциг, който пък има 22 точки. Леверкузен също е с 22 на петата позиция.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.