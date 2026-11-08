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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22-ма футболисти за предстоящото дерби срещу ЦСКА от 13-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Левски"

Испанският специалист няма да може да разчита на двама от ключовите си играчи - Сержиньо и Акрам Бурас, които останаха извън групата за сблъсъка с "червените". Сред избраниците на Веласкес не попадна и Оливер Камдем.

Радослав Кирилов и Асен Митков също пропускат дербито, тъй като продължават възстановяването си от контузии.

Добрата новина за "сините" е присъствието на Мустафа Сангаре, който очаквано намери място сред 22-мата футболисти. В групата за двубоя попадна и младият Адриан Райчев.

Ето цялата група на "сините":

Светослав Вуцов (вр), Огнян Владимиров (вр), Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Адриан Райчев, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре

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