Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22-ма футболисти за предстоящото дерби срещу ЦСКА от 13-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".
Испанският специалист няма да може да разчита на двама от ключовите си играчи - Сержиньо и Акрам Бурас, които останаха извън групата за сблъсъка с "червените". Сред избраниците на Веласкес не попадна и Оливер Камдем.
Радослав Кирилов и Асен Митков също пропускат дербито, тъй като продължават възстановяването си от контузии.
Добрата новина за "сините" е присъствието на Мустафа Сангаре, който очаквано намери място сред 22-мата футболисти. В групата за двубоя попадна и младият Адриан Райчев.