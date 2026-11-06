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Левски се намира на 10-а позиция в класирането на основната фаза на Лига Европа след победата си над полския Ягелония в четвъртък с 1:0. Точно половината от пътя е изминат - изиграни са четири мача, като остават още толкова до края на тази фаза.

"Левски"

Със своите 7 точки българският шампион е в класирането пред отбори като английския Съндърланд (също 7, но по-лоша голова разлика), АЗ Алкмаар (6), Реал Сосиедад и Кристъл Палас (по 5), Хофенхайм (4), както и европейските шампиони Милан, Селтик и Олимпик Марсилия, които имат по 3 точки.

Програмата на "сините" до края на основната фаза:

26 ноември Марсилия - Левски

10 декември Левски - Лилестрьом (Норвегия)

21 януари Левски - Милан

28 януари Съндърланд - Левски.

Специализираната платформа Football Meets Data, която работи като партньор на УЕФА, вече актуализира своята компютърна прогноза за крайното класиране в турнира.

А там Левски е 18-и и попада в местата на плейофите, като проекцията, която получава като съперник е да се срещне с Динамо Загреб в два мача, за място на осминафинал.

Шансовете на "сините" за местата от 9-о до 24-о вече се оценяват на близо 80 процента. А има и такива за позиция в топ 8, но те изглеждат, поне според дигиталната прогноза, сравнително малки - около 6%.

Изчисленията показват, че вероятно 10 точки ще са напълно достатъчни за място сред първите 24 отбора, а не е изключено да стигнат и 9, че дори и 8. Реално една победа до края би следвало да е достатъчна на българския шампион за гарантирана позиция на плейоф.

 

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