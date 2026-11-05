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Левски посреща Ягелония тази вечер в мач от основната фаза на Лига Европа, а полските съперници са сред тези, които родният шампион е срещал рядко в историята си.

"Левски"

Всъщност само два пъти, при това доста отдавна, че да търсим някаква закономерност или традиция в дуели между Левски и отбори от Полша.

Все пак в тези два сблъсъка "сините" са били перфектни в София, когато на пътя им има поляци, а днес от 19:45 часа ще е третият случай, в който това се случва.

Първият е още през 1970-а в първия европейски четвърфинал в историята на Левски, който идва в турнира за КНК.

Тогава Левски среща Гурник (Забже) и го побеждава с 3:2 в София, а победният гол вкарва Георги Аспарухов минута преди края. И тогава срещата се играе на "Васил Левски".

За съжаление "сините" губят играния в Хожув реванш с 1:2 и заради голове на чужд терена отпадат от турнира, а в следващия кръг Гурник отстранява Рома и играе финал, загубен от Манчестър Сити.

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Седем години по-късно Левски отново се изправя срещу поляци. Този път срещу местния шампион Шльонск (Вроцлав), който е победен с 3:0 на "Герена" в първи мач от първия кръг на КЕШ.

"Сините" правят 2:2 във Вроцлав с два гола на Павел Панов и така отстраняват поляците, за да отпаднат от Аякс в следващата фаза.

Онзи мач от 1977-а е и последният случай, в който Левски срещна поляци. 49 години това ще се случи отново срещу различен опонент - бронзовият медалист от първенството Ягелония (Бялисток).

Макар славните дни на Яголения да са отскоро и европейската история на клуба да е кратка, то град Бялисток има своята връзка с българския футбол и по-конкретно с националния ни отбор.

Родният тим играе контрола в Полша именно в Бялисток, като и до ден днешен това е единственият случай, в който националния тим на поляците стъпва в града.

Това се случва през август 1988-а, когато домакините ни побеждават с 3:2. Головете за родния тим вкарват Христо Стоичков и Любослав Пенев в края на срещата, когато поляците вече водят с 3:0, а първият гол в тяхна полза е автогол на Трифон Иванов.

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