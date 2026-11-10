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От Левски изказаха съболезнования на семействата и близките на жервите в жестоката катастрофа на АМ "Тракия" тази сутрин.

"Левски"

Ето какво написаха "сините" в официалния си сайт:

"ПФК Левски изказва дълбоки съболезнования на семействата и близките на жертвите в жестоката катастрофа на АМ "Тракия". Потресени сме от ужасната трагедия, която сполетя цяла България тази сутрин.

В този изключително тежък миг мислите ни са с всички, които все още се борят за живота си. Умоляваме всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен.

Кураж и бързо възстановяване на пострадалите. Молитвите ни са насочени към вас".

Съболезнования изразиха и от Българския футболен съюз:

Българският футболен съюз изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките пътни инциденти на автомагистрала "Тракия" днес.

В този трагичен момент футболната общност е съпричастна към болката на всички засегнати от трагедията.

Пожелаваме сили и кураж на близките на жертвите, както и бързо и пълно възстановяване на всички пострадали.

Отправяме молба към всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен.

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