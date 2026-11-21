Оливер Камдем бе част от шампионския тим, но през този сезон има само пет мача

1077 Снимка: Levski.bg

Левски сензационно обяви раздялата си с един от футболистите от шампионски минал сезон.

Става въпрос за десния краен бранител Оливер Камдем, като тук по-скоро изненадващ е таймингът на раздялата, защото се случва в разгара на есенния полусезон.

Камерунският национале почти не получаваше шансове през новия сезон. Влияние имаше и контузията, която лекуваше, но очакванията бяха по-скоро за раздяла през зимната пауза, а не в хода на сезона.

Камдем пристигна в Левски в началото на 2025-а от пловдивския Локомотив, като в този период изигра 46 мача за "сините", в които вкара един гол и направи четири асистенции.

През изминалия шампионски сезон Камдем непрестанно бе ротиран с другия играч на поста - Алдаир, но през настоящата кампания камерунец тотално изгуби мястото си.

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От лятото насам той е изиграл едва пет мача. Първите европейски дуели срещу босненския Борац, мачът срещу Спартак (Плевен) от турнира за Купата, както и по 60 минути игра в срещите с Черно море и Арда миналия месец.

Ето какво написаха от Левски за раздялата с Камдем:

ПФК "Левски" и защитникът Оливер Камдем се разделят по взаимно съгласие. Камдем бе привлечен на стадион "Георги Аспарухов" в началото на 2025 година. Той записа общо 46 мача, в които отбеляза 1 гол. Шампион на България за сезон 2025/26 година. Ръководството, играчите и служителите на ПФК "Левски" благодарят на Оливер Камдем и му пожелават здраве и бъдещи професионални успехи.

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