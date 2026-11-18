Лазаретът на "сините" бе пълен преди загубеното с 0:3 дерби срещу ЦСКА, но вече в него остава единствено трайно контузеният Радослав Кирилов, който няма шанс да играе до края на годината.
Добрата новина за Хулио Веласкес е, че на линия ще бъдат и основните му халфове Акрм Бурас и Сержиньо. Без никакво съмнение те са моторът на Левски, но почти не се заскоха в игра заради травмите си.
Не е ясно дали Веласкес ще рискува с тяхното пускне от първата минута още срещу Локомотив (София) в неделя, но и двамата се очаква да бъдат в групата за мача.
В нея трябва да се завърне и Асен Митков, който бе използван като титуляр в почти всички мачове от първенството до края на септември, но след това се контузи по време на предишната международна пауза и до днес не е записал минута.
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Митков е един от играчите, които отговарят на правилото за млад играч сред титулярите и завръщането му също е отлична новина за Веласкес.
След дербито с болежки бяха Гашпер Търдин, Мехди Мубарик и Мустафа Сангаре, но и тримата ще бъдат на линия за мача срещу Локомотив.