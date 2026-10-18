3658 Снимка: Булфото

Левски се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България.

Футболистите на Хулио Веласкес постигнаха успех с 2:0 над Спартак (Плевен) пред прекрасната атмосфера на стадиона в Ловеч.

Както ЦСКА по-рано днес - "сините" също пречупиха съперника си след дузпа. Попаденията за гостите от София бяха дело на Евертон Бала (57-д) и Мазир Сула (80).

Левски определено бе далеч от най-доброто си ниво, но успя да постигне целта си. Треньорът Хулио Веласкес пък успя да съхрани силите на ключови играчи за гостуването на чешкия Виктория Пилзен в четвъртък.

Мачът в Ловеч се игра пред около 9000 фенове, като имаше и сериозно присъствие на фенове от символичния домакин Спартак Плевен.

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През първата част столичани владееха повече топката, но трудно стигаха до чисти голови положения. Хуан Переа пробва късмета си от границата на наказателното поле, а впоследствие отново имаше възможност да застраши вратата на Петър Петров. Стражът на плевенчани се справи и с двете ситуации.

Домакините също потърсиха своите шансове. Шола Аделани създаде проблеми на защитата на Левски, а в добавеното време на първото полувреме Спартак бе изключително близо до гол. След атака на плевенчани топката стигна до Виктор Иванов, чийто удар от границата на наказателното поле срещна напречната греда.

На почивката Хулио Веласкес предприе двойна смяна, като пусна в игра Евертон Бала и Майкон. Спартак започна силно второто полувреме и Костадин Велчев имаше възможност да открие резултата с удар с глава, но топката премина над вратата.

Снимка: Булфото

Левски постепенно увеличи натиска. В 51-вата минута Мазир Сула стреля с глава след добро подаване на Сержиньо, но Петър Петров отрази опита му.

Решаващият момент настъпи в 56-ата минута, когато Армстронг Око-Флекс бе фаулиран от Пламен Спасов в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Евертон Бала застана зад топката и с мощен удар в десния ъгъл даде преднина на "сините", въпреки че Петров успя да я докосне.

След попадението Левски продължи да търси по-убедителен аванс. Хуан Переа получи добра възможност след удар на Гашпер Търдин от дистанция, но не успя да преодолее вратаря на Спартак.

Точка на спора сложи Мазир Сула десет минути перди края. Рейналдо пресира вратаря на Спартак Плевен, който допусна грешка и подари топката на Евертон Бала. Бразилецът веднага потърси своя съотборник, но защитник успя да изпревари Рейналдо. Топката обаче попадна в Мазир Сула, който с мощен удар я изпрати под гредата за 0:2.

Снимка: Булфото

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