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Ръководството на Левски излезе с официална информация, в която обяснява как ще компенсира запалянковците, закупили пакетни билети за домакинските двубои на тима от груповата фаза в Лига Европа.

"Левски"

Ето какво пише сайтът на "сините":

"Левскари,

Информираме Ви, че процесът по компенсация на тези, които закупиха пакетни билети за домакинствата на Левски в Лига Европа през този сезон е изцяло готов. Всеки, взел пропуск за четирите срещи, ще получи разликата между заплатеното и сборът от новите единични цени на билети за оставащите три двубоя с 20% отстъпка след намалението под формата на ваучер, който ще бъде наличен в специално създадена за целта платформа. Сумата ще може да използвате както за покупка в магазина, така и за подновяване на вашата абонаментна карта за пролетния дял от шампионата, а също така ще може да бъде използвана и онлайн, и физически в официалния магазин на клуба.

Платформата ще бъде отворена на 9 ноември, понеделник, като тогава ще дадем детайлна информация как да ги активирате. Ваучерите ще бъдат активни до края на април. Размерът на отстъпката ще варира според вида на закупения пакетен билет. Конкретните стойности и инструкциите за използване ще бъдат обявени на 9 ноември 2026 г., когато стартира кампанията.

Благодарим Ви отново за невероятната подкрепа, която ни давате. Вярваме, че ни чакат още много незабравими европейски вечери заедно!

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