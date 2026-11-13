Енрико Пареше ще работи на пост, който досега липсваше на "Герена"

2218 Снимка: levski.bg

Италианецът Енрико Пареше бе назначен на работа в "Левски", като интересното е, че той ще заеме пост, който досега не съществуваше в структурата на шампионите - футболен директор. Целта му ще бъде да ръководи трансферната дейност на столичния клуб, а това ще се случва в тясно сърудничество със спортния директор Георги Костадинов и старши треньора Хулио Веласкес.

В кариерата си досега Пареше е работил като скаут за италианските грандове Милан и Рома, а също така е бил шеф на скаутинга в друг традиционен клуб на Апенините - Торино. Работил е и за френския елитен Рен.

Ето и цялото съобщение на "сините" относно новия ръководител в клуба:

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"ПФК "Левски" обявява назначаването на Енрико Пареше на позицията Футболен директор. Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба и ще осигурява ефективното прилагане на спортната стратегия чрез системно планиране на представителния отбор, привличане на футболисти, управление на договорите и организация на футболната дейност. В тясно сътрудничество със спортния директор и старши треньора, Енрико Пареше ще ръководи дейността на трансферния пазар и ще осигурява изпълнението и. Енрико притежава богат опит в елитни европейски клубове, сред които Рома, Милан, Торино и Рен. Притежава богата експертиза в изграждането и управлението на структури за скаутинг и привличане на играчи. Преди да се присъедини към ПФК "Левски", той заема позицията Head of Scouting в италианския клуб Торино, където изигра ключова роля в проектирането и внедряването на скаутската структура в клуба, управлението на международната скаутска мрежа и координация на скаутския екип. От 2016 до 2017 и от 2019 до 2021 година работи като международен скаут в италианския гранд Милан, с насоченост към пазара в Европа и Южна Америка. От 2017 до 2019 и от 2021 до 2024 година е главен международен скаут на друг италиански гранд - Рома, където управлява процесите по скаутинг и изгражда на вътрешноклубна система за анализ на данни, предназначен за оценка на играчи. От 2024 до 2025 година работи във френския клуб Рен, където ръководи дейностите по международен скаутинг и разработва и внедрява стратегия за привличане на играчи на клуба. ПФК "Левски" приветства Енрико Пареше и му пожелава успех в изпълнението на новата отговорна роля в клуба"

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