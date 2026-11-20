От "Левски" обявиха, че клубът е направил всичко възможно да има максимален брой подкрепящи фенове за гостуването на Олимпик в Марсилия в мач от Лига Европа на 26 ноември от 19:45 часа, но бройката остава твърде ограничена.

Пропуските се пускат в продажба утре.

"Левскари, бихме искали да ви информираме, че формата за заявки за билети за гостуването ни на Олимпик Марсилия ще бъде отворена утре, 21 ноември, в 10:00 ч. на адрес https://booking.levski.bg/. Отпуснатите пропуски за сектора, отреден за "сините" привърженици на "Стад Велодром", са 500 и са с цена от 20 евро.

Длъжни сме да информираме "синята" общност, че нашият клуб направи всичко възможно в разговорите си с домакините, УЕФА и съответните органи да осигури максимален брой билети за нашите привърженици. Въпреки тези усилия обаче, крайната бройка остава ограничена до посочения по-горе брой.

Привържениците, които желаят да посетят мача, могат да подадат своите заявки в събота, 21 ноември, между 10:00 и 17:00 ч.

За регистрацията се изисква следната информация:

Трите имена (на латиница)

Дата на раждане

Номер на лична карта или паспорт

Имейл адрес

Телефонен номер

ВАЖНО: Позволена е само една заявка от един имейл адрес, като всяка одобрена заявка дава право на привърженика да закупи един билет. Моля, имайте предвид, че подаването на заявка не гарантира получаването на билет.

След приключване на регистрацията клубът ще се свърже със заявителите по имейл по реда на постъпване на техните заявки до изчерпване на квотата от 500 билета. Всички регистрирани заявители ще получат имейл с потвърждение за резултата от своята заявка, включително и тези, които не са одобрени.

Колко добре познавате историята на Левски? Въпроси за "сините" фенове

Привържениците, получили потвърждение, ще могат да закупят своите билети от касата пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов" на следните дати:

Неделя, 22 ноември, от 10:00 часа до края на първото полувреме на мача срещу Локомотив (София).

Понеделник, 23 ноември, от 10:00 до 19:14 часа.

Само привърженици, които са получили потвърждение от клуба, ще имат право да закупят билети.

Също така съветваме всички привърженици да следят официалните комуникационни канали на клуба за допълнителна информация относно организацията за достъп до стадиона и евентуални ограничения при пътуване.

Благодарим за разбирането и съдействието на всички левскари!", написаха от клуба на официалния си сайт.