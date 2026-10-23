16 години "сините" чакахa успех на това ниво и 17 - това да се случи далеч от София

1677 Снимка: facebook: Levski

17 години без два месеца, толкова дълго Левски трбяваше да чака, за да спечели есенен мач от евротурнирите далеч от дома.

Вчера Левски победи чешкия Виктория (Пилзен) с 2:1 в мач от основната фаза на Лига Европа, а това бе изход от мача, което едно цяло поколение левскари не бе виждало.

Същото поколение, което през месец май видя титла за първи път в съзнателния си живот, вече видя как любимият му отбор играе в основна фаза на европейски клубен турнир за първи път от 16 години, постигайки и първа победа в гостуване от почти 17.

Последният подобен случай бе в средата на декември 2009-а, когато Левски превзе митичния "Олимпико" във Вечния град, побеждавайки Лацио с 1:0 в груповата фаза на същата тази Лига Европа.

Гол на Христо Йовов донесе първи точки на Левски в онази кампания, но тогава трябва да отчетем, че макар успех да "Олимпико" винаги да е престижен, то въпросният двубой нямаше никакво значение нито за Левски, нито за Лацио.

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Още преди срещата Лацио знаеше, че нямам как да продължи напред в турнира и ще остане на третото място в тази група, докато Левски бе твърдо последен. Ясно е, че италианците не подходиха докрай сериозно в срещата, която родният тим успя да спечели в сърцето на Вечния град.

Година по-късно Левски взе две победи в групите на Лига Европа, но те дойдоха у дома. Запомнящо се 3:2 над белгийския Гент в първия кръг, както и престижно 1:0 над Спортинг в последния мач, когато обаче португалците вече се бяха класирали напред.

Трябваше да минат твърде много сезони, за да може Левски отново да се добере до основна фаза на европейски турнир, а и да спечели мач в нея.

Това дойде от третия опит и при гостуване. Историческо, защото до момента нито един български отбор не бе печелил мач в Чехия, а не е като да нямаме мачове срещу отбори от тази страна.

Самият Левски бе най-близо до тази победа преди 23 години, когато гол в продължението им отне успеха в Прага срещу местния Славия - 2:2.

През годините ЦСКА не успя да го стори на четири пъти, Лудогорец на два пъти и по веднъж Академик (София), Локомотив (Пловдив) и Славия.

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