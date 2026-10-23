"Левски" отметна още едно твърде дълго чакане: Победи в основна фаза, при това навън
16 години "сините" чакахa успех на това ниво и 17 - това да се случи далеч от София
17 години без два месеца, толкова дълго Левски трбяваше да чака, за да спечели есенен мач от евротурнирите далеч от дома.
"Левски"
Вчера Левски победи чешкия Виктория (Пилзен) с 2:1 в мач от основната фаза на Лига Европа, а това бе изход от мача, което едно цяло поколение левскари не бе виждало.
Същото поколение, което през месец май видя титла за първи път в съзнателния си живот, вече видя как любимият му отбор играе в основна фаза на европейски клубен турнир за първи път от 16 години, постигайки и първа победа в гостуване от почти 17.
Последният подобен случай бе в средата на декември 2009-а, когато Левски превзе митичния "Олимпико" във Вечния град, побеждавайки Лацио с 1:0 в груповата фаза на същата тази Лига Европа.
Гол на Христо Йовов донесе първи точки на Левски в онази кампания, но тогава трябва да отчетем, че макар успех да "Олимпико" винаги да е престижен, то въпросният двубой нямаше никакво значение нито за Левски, нито за Лацио.
Още преди срещата Лацио знаеше, че нямам как да продължи напред в турнира и ще остане на третото място в тази група, докато Левски бе твърдо последен. Ясно е, че италианците не подходиха докрай сериозно в срещата, която родният тим успя да спечели в сърцето на Вечния град.
Година по-късно Левски взе две победи в групите на Лига Европа, но те дойдоха у дома. Запомнящо се 3:2 над белгийския Гент в първия кръг, както и престижно 1:0 над Спортинг в последния мач, когато обаче португалците вече се бяха класирали напред.
Трябваше да минат твърде много сезони, за да може Левски отново да се добере до основна фаза на европейски турнир, а и да спечели мач в нея.
Това дойде от третия опит и при гостуване. Историческо, защото до момента нито един български отбор не бе печелил мач в Чехия, а не е като да нямаме мачове срещу отбори от тази страна.
Самият Левски бе най-близо до тази победа преди 23 години, когато гол в продължението им отне успеха в Прага срещу местния Славия - 2:2.
През годините ЦСКА не успя да го стори на четири пъти, Лудогорец на два пъти и по веднъж Академик (София), Локомотив (Пловдив) и Славия.