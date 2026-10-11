"Сините" с девета победа в десет кръга от началото на сезона в първенството

2681 Снимка: Bulphoto

Българският шампион Левски се върна на победния път след три поредни мача, в които не бе усещал вкуса на успеха.

"Сините" на Хулио Веласкес победиха с 2:0 при гостуването си на Черно море в десетия кръг на efbet Лига, като това е деветия им успех.

Резултатът дойде след серия от негативни резултати - загубата от ЦСКА във финала за Суперкупата на България, равенство във Враца срещу Ботев и поражението от Залцбург в Лига Европа.

Левски днес доминираше във Варна и спечели за втора поредна година на "Тича". Показа много офанзивен футбол през първата част и макар през втората да не бе толкова активен, игра отлично в отбрана и не позволи на съперника да се върне в мача.

Така продължава да води в класирането с актив от 28 точки, на четири пред ЦСКА, който тази вечер играе с ЦСКА 1948. Черно море е на незавидното последно място със скромния актив от шест точки. Облаците над отбора на Илиан Илиев се сгъстяват все повече.

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Снимка: Bulphoto

Хулио Веласкес направи интересни решения за стартовия състав, като пусна на вратата младия Огнян Владимир, а в нападение Мустафа Сангаре. Френският таран обаче трябваше да бъде заменен принудително рано в мача.

Левски го започна силно и в 11-ата минута удар на Еверон Бала мина покрай вратата.

Ключовият момент дойде в 26-ата минута. Сержиньо центрира от корнер, а Дамян Христов боксира топката, но тя попадна на волето на Мехди Мубарик, който вкара фантастичен гол от воле с удар извън наказателното поле.

Снимка: Bulphoto

Добър шанс пред "моряците" се откри в 29-ата минута, когато Васил Панайотов центрира остро към Селсо Сидни, но ударът му бе спасен от вратаря заради отлична намеса на Гашпер Търдин. Малко след това Левски имаше претенции за игра с ръка в наказателното поле на Черно море, но съдията не отсъди такава.

През втората част удар на Селсо Сидни от фаул бе спасен от Огнян Владимиров, а моментът на Левски дойде в 62-ата минута. Сериньо отне топката в центъра на терена, изведе рожденика Алдаир, а той асистира на Рейнилдо за 2:0.

В края на мача резервата Кристиан Димитров можеше да направи резултата 3:0, но негов удар беше изчистен пред гол линията.

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