270 Снимка: Levski.bg

"Левски" официално се е обърнал към УЕФА с искане на Олимпик (Марсилия) да бъде присъдена служебна загуба или най-малкото преиграване на мача на неутрален терен. Адвокатът на столичния клубС Стоимен Чакалов вече е входирал жалбата на родния шампион, позовавайки се на чл.56, ал.1 от дисциплинарния правилник на европейската централа.

Снощи родният шампион загуби гостуването си на "Стад Велодром", но случващото се на терена в мача от Лига Европа остана на заден план, помрачено от насилието над българските фенове по трибуните.

Dsport разпространи част от въпросния документ, в който са изброени пет точки с искания към евроцентралата.

Ето ги и тях:

"1. Жалбата на клуба да бъде обявен за допустим и да бъде уважен по същество. 2. Да бъде присъдена служебна загуба за Олимпик (Марсилия) и срещата да се запише като победа с 3:0 в полза на ПФК Левски София (на основание чл. 6, ал. 1, б. "h" и чл. 27 от Дисциплинарния правилник). 3. Като алтернативен вариант - резултатът от двубоя да бъде анулиран и да се насрочи преиграване на неутрален терен и/или пред празни трибуни (съгласно чл. 6, ал. 1, б. "e" и "f" от Дисциплинарния правилник). 4. Таксата за подаване на жалбата да бъде възстановена на българския клуб, а всички разноски по производството да бъдат поети от Олимпик (Марсилия). 5. Настоящата жалба да бъде включена към дисциплинарното разследване на инспекторите по етика и дисциплина на УЕФА по същите инциденти, като на Левски бъде дадена възможност да допълни мотивите и доказателствата си след получаване на официалните доклади от мача."

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Очаква се в следващите часове или дни офанзивата на "сините" на юридическия фронт да продължи с пълна сила и следващото официално искане да бъде за изваждане на Олимпик (Марсилия) от европейските клубни турнири.

Също така бълагрите ще искат и да се обърне внимание на действията (или бездействията) на делегата на мача.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.