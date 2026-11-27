"Левски" поиска служебна загуба и изхвърляне на Марсилия от Европа
Клубният адвокат е изпратил жалба до УЕФА
"Левски" официално се е обърнал към УЕФА с искане на Олимпик (Марсилия) да бъде присъдена служебна загуба или най-малкото преиграване на мача на неутрален терен. Адвокатът на столичния клубС Стоимен Чакалов вече е входирал жалбата на родния шампион, позовавайки се на чл.56, ал.1 от дисциплинарния правилник на европейската централа.
"Левски"
Снощи родният шампион загуби гостуването си на "Стад Велодром", но случващото се на терена в мача от Лига Европа остана на заден план, помрачено от насилието над българските фенове по трибуните.
Dsport разпространи част от въпросния документ, в който са изброени пет точки с искания към евроцентралата.
Ето ги и тях:
"1. Жалбата на клуба да бъде обявен за допустим и да бъде уважен по същество.
2. Да бъде присъдена служебна загуба за Олимпик (Марсилия) и срещата да се запише като победа с 3:0 в полза на ПФК Левски София (на основание чл. 6, ал. 1, б. "h" и чл. 27 от Дисциплинарния правилник).
3. Като алтернативен вариант - резултатът от двубоя да бъде анулиран и да се насрочи преиграване на неутрален терен и/или пред празни трибуни (съгласно чл. 6, ал. 1, б. "e" и "f" от Дисциплинарния правилник).
4. Таксата за подаване на жалбата да бъде възстановена на българския клуб, а всички разноски по производството да бъдат поети от Олимпик (Марсилия).
5. Настоящата жалба да бъде включена към дисциплинарното разследване на инспекторите по етика и дисциплина на УЕФА по същите инциденти, като на Левски бъде дадена възможност да допълни мотивите и доказателствата си след получаване на официалните доклади от мача."
Очаква се в следващите часове или дни офанзивата на "сините" на юридическия фронт да продължи с пълна сила и следващото официално искане да бъде за изваждане на Олимпик (Марсилия) от европейските клубни турнири.
Също така бълагрите ще искат и да се обърне внимание на действията (или бездействията) на делегата на мача.