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От Левски информираха своите фенове за предстоящото еврогостуване на Олимпик Марсилия. "Сините" написаха, че приоритетът им е да осигурят възможно по-голяма квота билети за собствените си фенове на "Велодром".
Ето какво написаха от Левски:
Спортът е повече от резултат
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"Левскари,
Във връзка с огромния интерес към предстоящия ни мач срещу "Олимпик" (Марсилия), бихме искали да ви предоставим актуална информация относно организацията за билетите за нашите привърженици. ПФК "Левски" води текущи разговори с "Олимпик" (Марсилия), местните власти, полицията и УЕФА, за да финализира организацията за гостуващите фенове.
Наш приоритет е да осигурим възможно най-голямата квота билети за нашите привърженици, като същевременно гарантираме спазването на всички необходими изисквания за безопасност и сигурност.
Тъй като разговорите все още продължават, окончателната бройка билети и редът за тяхната продажба все още не са потвърдени.
Ще ви предоставим допълнителна информация чрез нашите официални канали веднага щом бъде взето окончателно решение".
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Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.