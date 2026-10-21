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ПФК "Левски" премахна таксите за младите футболисти в Столичното първенство и Елитните групи и заяви амбициите си да превърне школата в "еталон за развитие на юношите – както в България, така и в Европа".

"Развитието на следващото поколение български футболни таланти е в основата на дългосрочната ни визия и предприемаме важни стъпки, за да превърнем "Левски" в еталон за развитие на юношите – както в България, така и в Европа.

От този момент клубът премахва всички такси за играчите от отборите U14, U15, U16 и U17, които участват в Столичното първенство и Елитните юношески групи. ПФК "Левски" ще поеме изцяло разходите за футболно им развитие и обучение, като гарантира, че тези млади играчи имат възможност да се развиват в нашия клуб, независимо от финансовите възможности на техните семейства.

Като ръководство сме напълно убедени, че развитието на юношите е основа за бъдещето на клуба. Премахването на таксите е само първата стъпка в дългосрочния стратегия свързана с Академия "Левски". Предвидени са инвестиции в подобряване на инфраструктурата, повишаване на треньорските стандарти и създаване на среда, в която младите играчи могат да разгърнат потенциала си и да се подготвят за първия отбор.

Тези амбиции подкрепят и нашата цел да изпълним изискванията на Българския футболен съюз и програмата Double Pass за категоризация на академиите, с намерение да постигнем най-високата – Категория 1 – през сезон 2027/28.

Нашата цел е да привлечем и обучим най-добрите български таланти, чрез по-широк достъп до футбол, инвестиции в треньорския процес и инфраструктурата и по този начин да подготвим следващото поколение български футболисти, които да започнат своя път към големия футбол от "Левски", съобщават от клуба.

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