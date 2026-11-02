Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Привържениците на Левски са купили вече над 19 500 билета за мача с Ягелония от четвъртия кръг на Лига Европа, този четвъртък (5 ноември) на стадион "Васил Левски". Както е известно, "сините" имат четири точки в основната фаза на турнира от първите си три мача, в които записаха загуба от РБ Залцбург с 0:1, равенство 1:1 с НЕК (Неймеген) и победа над Виктория (Пилзен) с 2:1 в Чехия.

"Левски"

От тях почти всичките 6533 билета на Сектор "А" са продадени, близо 7000 билета има продадени за Сектор "Б", над 5100 са продадените билети за Сектор "В", а също така има закупени над 1110 билета за Сектор "Г". Ръководството пък е пуснало 36 000 билета на разположение за своите фенове.

Шампионът на България заема временната 17-та позиция, но при успех над поляците, ще увеличи шансовете си чувствително да излизане от групата на Лига Европа, четири кръга преди края на основната фаза.

Поляците, които заемат 27-а позиция в ЛЕ след първите три мача, като са с актив от три точки, след една победа с 3:1 над Арарат-Армения, както и две поражения с 1:2 от Олимпиакос и 0:3 от Андерлехт.

В същото време "жълто-червените" се намират на девето място в класирането на местното първенство след 12-ия кръг с актив от 18 точки, като имат шест победи и шест загуби.

Интересното е, че и в двата турнира Ягелония има отрицателна голова разлика до този момент - минус един гол в Екстракласа и минус два гола в Лига Европа.

Напомняме, че в първото си домакинство в групова фаза на Лига Европа срещу РБ Залцбург, феновете на Левски бяха около 23 000 по трибуните на Националния стадион. Тогава привържениците на 27-кратните шампиони недоволстваха срещу високите цените на билети, които впоследствие бяха коригирани и намалени за този и следващия мач на тима в София.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Излязоха нови резултати от изборите Днес
Излязоха нови резултати от изборите
86255
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки) Лайф
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки)
37709
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища Бизнес
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища
11520
Ядрена тревога в Киев: Кибератака удари официалното приложение за предупреждение в Украйна IT
Ядрена тревога в Киев: Кибератака удари официалното приложение за предупреждение в Украйна
6295
Лукино Висконти: Мога да снимам филм пред една стена, ако намеря истинската човечност Impressio
Лукино Висконти: Мога да снимам филм пред една стена, ако намеря истинската човечност
1484
Испанският остров,който привлича с 300 слънчеви дни, история и спокойствие Trip
Испанският остров,който привлича с 300 слънчеви дни, история и спокойствие
1977
Мързелива баница с праз и сирене на тиган: Без кори, без фурна, без чакане Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене на тиган: Без кори, без фурна, без чакане
3001
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026 Zodiac
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026
1365
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11 Времето
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11
10017