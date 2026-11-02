Срещата с Ягелония от Лига Европа е в четвъртък

1078 Снимка: Levski.bg

Привържениците на Левски са купили вече над 19 500 билета за мача с Ягелония от четвъртия кръг на Лига Европа, този четвъртък (5 ноември) на стадион "Васил Левски". Както е известно, "сините" имат четири точки в основната фаза на турнира от първите си три мача, в които записаха загуба от РБ Залцбург с 0:1, равенство 1:1 с НЕК (Неймеген) и победа над Виктория (Пилзен) с 2:1 в Чехия.

От тях почти всичките 6533 билета на Сектор "А" са продадени, близо 7000 билета има продадени за Сектор "Б", над 5100 са продадените билети за Сектор "В", а също така има закупени над 1110 билета за Сектор "Г". Ръководството пък е пуснало 36 000 билета на разположение за своите фенове.

Шампионът на България заема временната 17-та позиция, но при успех над поляците, ще увеличи шансовете си чувствително да излизане от групата на Лига Европа, четири кръга преди края на основната фаза.

Поляците, които заемат 27-а позиция в ЛЕ след първите три мача, като са с актив от три точки, след една победа с 3:1 над Арарат-Армения, както и две поражения с 1:2 от Олимпиакос и 0:3 от Андерлехт.

В същото време "жълто-червените" се намират на девето място в класирането на местното първенство след 12-ия кръг с актив от 18 точки, като имат шест победи и шест загуби.

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Интересното е, че и в двата турнира Ягелония има отрицателна голова разлика до този момент - минус един гол в Екстракласа и минус два гола в Лига Европа.

Напомняме, че в първото си домакинство в групова фаза на Лига Европа срещу РБ Залцбург, феновете на Левски бяха около 23 000 по трибуните на Националния стадион. Тогава привържениците на 27-кратните шампиони недоволстваха срещу високите цените на билети, които впоследствие бяха коригирани и намалени за този и следващия мач на тима в София.

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