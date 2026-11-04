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Левски пусна билетите за неделното Вечно дерби срещу ЦСКА от 14-ия кръг на Първа лига.

"Левски"

"Сините" изтърпяват наказание за срещата и няма да могат да разчитат на фенове в четири блока от Сектор "А", а причината е провинения на феновете по време на последното дерби за Суперкупата.

По този повод от Левски са преговаряли с ЦСКА и СДВР за отпускане на допълнителни блокове в Сектор "Б", а ЦСКА да получи допълнителни такива в "Г", но разбирателство не е постигнато.

Ето какво написаха от Левски:

"Левскари,

Днес, 4 ноември, в 10:00 часа стартира продажбата на билети за домакинството на "Левски" срещу ЦСКА от XIII кръг на Първа лига.

Билетите ще могат да бъдат закупени от касата пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", която ще работи всеки ден до двубоя от 10:00 до 19:14 часа. Билети ще бъдат налични и онлайн, както и в мрежата на "Ивентим".

Припомняме, че поради наложеното наказание след двубоя за Суперкупата на България блокове 9, 10, 11 и 12 в Сектор А ще останат затворени. Притежателите на абонаментни карти за местата в тези блокове ще бъдат настанени в блокове 23 и 24 на Сектор Б.

Напомняме също, че чрез платформата "Моето място" всеки притежател на абонаментна карта, който няма възможност да присъства на двубоя, може да освободи мястото си. Всички освободени места ще бъдат пуснати в продажба в събота, 7 ноември, в 10:00 часа.

Бихме искали да информираме привържениците на "Левски", че по време на съвместна среща с представители на ЦСКА и СДВР ръководството на клуба положи всички усилия, за да осигури отварянето на блокове 25, 26 и 27 в Сектор Б за нашите фенове. Като част от тези усилия "Левски" предложи блокове 43, 44 и 45 в Сектор Г да бъдат предоставени на гостуващите привърженици като алтернативен вариант. Въпреки положените максимални усилия от страна на клуба не беше постигнато взаимно приемливо решение.

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