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Левски допусна втора грешна стъпка от началото на сезона в Първа лига и направи 1:1 като гост на Арда.

"Левски"

Така "сините" сдадоха първата позиция в класирането, където следващия кръг ще посрещне вечния съперник ЦСКА, макар и с мач повече от Левски.

Към момента ЦСКА има 30 точки, а Левски с една по-малко, като мачът пасив на "сините" е домакинство на третия в класирането Лудогорец, който има 26 пункта в актива си.

Днес Левски бе далеч от нивото, което показваше в по-голямата част от сезона до момента и сякаш логично не взе визитата си, просто шампионите не направиха достатъчно, за да заслужат успеха.

Най-вече с показаното през първото полувреме, което без никакво съмнение бе едно от най-слабите на Левски, а Арда заслужено се оттегли с гол аванс.

Първите сигнали за нещо подобно дойдоха в началните минути, когато Бирсент Карагерен нацели греда, а опасните контраатаки на домакините не спираха и в 23-ата минута се стигна до гол.

Димитър Велковски намери Преслав Бачев и той се разписа в празната врата. Първи гол за младия нападател с екипа на Арда, а любопитното е, че единственият му гол в елита на България до момента бе именно с екипа на Левски преди две години.

Шампионите все пак се активизираха през втората част и заиграха по-бързо с топката, а в 62-ата минута изравняването бе факт.

Армстронг Око-Флекс центрира, а след лошо изчистване на бранител топката се озова в Алекс Сентейес, който с мощен шут вкара дебютното си попадение за Левски - 1:1.

"Сините" имаха тотален контрол над мача в последните му 30 минути, но чистите положения дойдоха буквално в последните секунди, когато и съдбата обърна гръб на гостите.

Първо удар на Рейндало бе спасен от вратаря Господинов с глава, а секунди по-късно Мубарик стреля от чиста позиция, но бранител застана пред топката и изчисти с гръб.

Така Левски допусна втора издънка от старта на шампионата и сдаде първата позиция в класирането, но все пак "сините" все още държат всичко в своите ръце заради мача пасив.

Арда от своя страна остава на шестото място с 18 точки.

 

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