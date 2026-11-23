Раздялата идва в период на доста промени на "Герена", в който се назначиха няколко чуждестранни директори със солидни визитки, включително и такъв в маркетинг направлението.
Виктор Викторов заемаше своя пост на "Герена" в продължение на четири години и всеобщото мнение на феновете за работата му бе позитивно, а в дългия си пост в социалните мрежи той подчерта, че раздялата не е свързана с конфликт или неразбирателство с клуба.
Викторов пише, че решението е изцяло негово, а той подава оставка с чувство за изпълнена мисия в Левски.
Освен дългия си пост, Викторов се обърна към левскарите и със специално видео.