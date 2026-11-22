1740 Снимка: Булфото

Левски се завърна на стадион "Георги Аспарухов" с безпроблемна победа над Локомотив София с 4:1 в столично дерби от 15-ия кръг на Първа лига.

Шампионите играха в своя дом за първи път след 78-дневна пауза, като за последно приеха ЦСКА 1948 на 5 септември.

"Сините" поведоха рано с автогол на Райън Бидунга, а Евертон Бала удвои преди почивката.

Хуан Переа вкара първия си гол за Левски от... 78 дни насам, именно срещу ЦСКА 1948.

В края Майкон също се разписа, а след това Калоян Костов отбеляза почетно попадение за "железничарите".

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Левски излезе временно начело с 35 точки, една повече от ЦСКА преди гостуването на "червените" на Ботев Пловдив по-късно в неделя вечер. След загубата с 0:3 в дербито преди паузата шампионите записаха 11-ата си победа в 14 мача и вече имат две равенства, едно поражение и голова разлика 29:9.

Снимка: Булфото

Левски спечели и двата си мача с Локомотив през сезона, след като през юли стигна до обрат за 2:1 в "Надежда".

Локомотив остана на последното, 14-о място с девет точки от една победа, шест равенства и осем загуби при голова разлика 16:30. "Железничарите" допуснаха трето поредно поражение в първенството след 2:5 от Ботев Пловдив и 0:1 от Септември. Отборът вече пет мача чака победа, а единственият му успех остава този с 1:0 над Спартак във Варна на 20 септември.

На 26 ноември от 19:45 часа Левски гостува на Олимпик Марсилия на "Велодром" в Лига Европа, а на 29 ноември от 16:00 часа играе със Септември на Националния стадион "Васил Левски" в следващия кръг на първенството. За Локомотив предстои още едно столично дерби - домакинство на Славия на 27 ноември от 18:30 часа.

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