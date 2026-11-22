"Сините" настояват да получат 5% от капацитета на "Велодром", вместо 500-те места, които марсилци дадоха за привържениците на отбора.
По правило французите трябваше да отпуснат около 3400 билета за Левски.
"ПФК Левски информира, че е сезирал УЕФА относно процедурата по разпределение на билетите за "сините" фенове за гостуването в Марсилия.
Наясно сме, че отпуснатата малка квота пропуски създаде огромни затруднения за нашите привърженици, тъй като много от тях вече имат предварително резервирани полети и хотели.
Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено. Изискваме отговори и възможни решения, като същевременно призоваваме да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на нашите привърженици във Франция", пишат от клуба.
Спортът е повече от резултат
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Мачът между Левски и Олимпик Марсилия е насрочен за 26 ноември.