"Сините" получиха значително по-малко от полагащата им се борйка

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Българският шампион Левски сезира Европейската футболна асоциация (УЕФА) относно процедурата по разпределение на билети за гостуването от основната фаза на Лига Европа срещу френския Олимпик Марсилия.

"Сините" настояват да получат 5% от капацитета на "Велодром", вместо 500-те места, които марсилци дадоха за привържениците на отбора.

По правило французите трябваше да отпуснат около 3400 билета за Левски.

"ПФК Левски информира, че е сезирал УЕФА относно процедурата по разпределение на билетите за "сините" фенове за гостуването в Марсилия.

Наясно сме, че отпуснатата малка квота пропуски създаде огромни затруднения за нашите привърженици, тъй като много от тях вече имат предварително резервирани полети и хотели.

Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено. Изискваме отговори и възможни решения, като същевременно призоваваме да бъдат гарантирани безопасността и сигурността на нашите привърженици във Франция", пишат от клуба.

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Мачът между Левски и Олимпик Марсилия е насрочен за 26 ноември.

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