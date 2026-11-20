"Сините" бяха далеч от дома в продължение на 78 дни, в които мачовете почти не спираха

2611 Снимка: БТА

Предстоящият неделен мач между Левски и Локомотив (София) на "Герена" би трябвало да попада в графата рутинни предвид факта, че действащият шампион посреща закъсал на последното място съперник.

Макар мачът да им своята историческа стойност, поне на този етап съотношение на силите изглежда доста различно, но за левскарите неделния следобед няма как да бъде специален.

Мачът срещу Локомотив ще сложи край на едно странно и твърде дълго отсъствие на отбора от собствения му стадион.

Отсъствие, което не е продиктувано от ремонтни дейности на "Герена" или от пауза между сезони и полусезни, а просто така бе устроена програмата на "сините".

В неделя Левски ще изиграе мач на "Герена" за първи път от 78 дни, или от 5 септември насам, което си е почти три месеца без двубой на собствен терен.

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Иронията е, че за Локомотив това ще е второ поредно гостуване на този стадион, след като "железничарите" се изправиха срещу столичния Септември на "Герена", докато за Левски чувството ще е позабравено.

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За последно "сините" победиха ЦСКА 1948 с 1:0 на "Герена", след което изминаха 11 срещи във всички турнири, а нито една от тях не бе в дома на шампионите.

Причините са няколко, като едната е, че за първенство програмата бе такава и Левски трябваше да гостува последователно във Враца, Варна, Кърджали и Русе, а по традиция Вечното дерби, в което "сините" бяха домакини се играе на неутрален терен на националния стадион.

В този период имаше и мач за Суперкупата, отново на "Васил Левски", а "сините" изиграха и четири европейски мача. Два от тях в Нидерландия и Чехия, а другите в София, но заради липсата на нужен лиценз от страна на "Герена", отново националният стадион бе този, който приюти сблъсъците.

В това число добавяме и мач от турнира за Купата на България в Ловеч срещу Спартак (Плевен), с което отсъствието става от 11 мача и продължи 78 дни.

Важно уточнение е, че липсата на истински домакинства можеше и да е по-малка, ако Левски не бе отложил мача си срещу Лудогорец, който по програма трябваше да се играе на 20 септември.

В този период имаше и две международни паузи с обща продължитлено от почти месец, но въпреки тях 11 мача без мач у дома си е много, а и е нещо, с коеот твърде рядко даден клубен може да се сблъска.

Снимка: БТА

Като бройка мачове Левски не е имал такова отсъствие през този век, но пък като продължителност "сините" минаха през нещо подобно преди 20 години през сезон 2006/07.

Тогава Левски реши да вложи част от заработеното от групите на Шампионска лига в нов и изключително модерен за времето си терен, което принуди отборът да ползва "Васил Левски" за няколко домакинства.

Това накара Левски да изиграе 10 мача далеч от "Герена", като само три от тях бяха домакинства в шампионата.

Левски прие Черноморец Бургас-София, Вихрен (Сандански) и Марек (Дупница) на националния стадион, където изигра и мача си срещу Барселона в същия този период.

Останалите двубои бяха все гостувания за първенство, Купа и в Шампионска лига.

Всичко това обаче се случи в края на есенния и началото на пролетния полусезон, а заради голямата пауза ситуацията бе такава, че Левски не бе стъпвал на "Герена" в продължение на почти пет месеца.

От 3:0 над Локомотив (София) на 18 ноември 20006-а, дока 3:0 над Родопа (Смолян) на 14 април 2007-а.

Снимка: БТА

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