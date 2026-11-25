Утре "сините" гостуват на клуб от семейството на европейските шампиони

596 Снимка: Getty images

Левски се изправя пред поредното си европейско предизвикателство, а то идва от топ 5 първенствата на Европа и като име и статут в международния футбол е на коренно различно ниво от последните няколко опонента на родния шампион.

Става въпрос за френския гранд Олимпик Марсилия, който е част от отбраното семейство на европейските клубни шампиони.

Клуб, който доскоро се гордееше със званието най-успешен, а и според мнозина най-популярен във Франция.

Ерата на катарските милиарди в ПСЖ и успехите на парижани на терена промениха съотношението на силите откъм успехи, а и вече популярност, но допреди няколко години марсилци не без основание се подиграваха на своите столични градове, че всъщност е Олимпик е доста по-популярният клуб из Париж.

Но страстите в голямото френско дерби в момента нямат значение за нас, защото утре от 19:45 часа наше време Марсилия посреща Левски в мач от основната фаза на Лига Европа, а всичко това се случва в един много странен период за клуба от средиземноморското крайбрежие.

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Последните 10 години за Олимпик и феновете му са истинско влакче на ужасите, защото в период на парижка доминация, клубът от Марсилия редува силни и слаби сезони, лутайките се между призовите мести и тези от петото надолу.

Липсата на постоянство, несъгласието на феновете с много от действията на ръководството, както и финансовите катаклизми правят така, че Олимпик е тотално непредвидим отбор във всяко едно естество.

Споменавайки финансови катаклизми, тук не става въпрос за проблеми с финансирането на Олимпик. За 10 години американският собственик Франк МакКорт е налял 640 милиона евро в клуба, 120 от тях само през тази година, но някои грешни спортно-технически решения и слаби представяния направиха така, че Марсилия не може да харчи всичко, с което разполага.

Както местните медии го описаха в началото на лятото - Марсилия дава заплати на отбор от елиминациите в Шампионска лига, но се представя като френски средняк.

Снимка: Getty images

Правилата на УЕФА за финансов феърплей, както и още по-строгите правила на френската федерации принудиха Олимпик да се раздели с доста от звездите си през лятото и да не успее да привлече нито един нов.

Местните медии отбелязват късата скамейка и липсата на равностойни резерви като най-големия проблем в състава, а това води до непостоянството, което виждаме. В първенството Олимпик е на петото място с 6 победи и 5 загуби след 11 кръга, а в Лига Европа клубът започна с три загуби, преди да победи Байер (Леверкузен) като гост в последния кръг.

Показателен може би за всичко, случващо се в Марсилия е и последният двубой от шампионата, в който скромният опашкар Льо Ман направи обрат от 0:2 насред "Велодром".

Макар през лятото доста скъпоплатени играчи да си тръгнаха от Марсилия, то в редиците на клуба останаха достатъчно сериозни футболисти, някои от тях добре познати за повечето фенове.

Такъв например е Пиер Емил Хьойберг - човек с над 100 мача за Дания, играл още в Байерн и Тотнъм. Капитан на отбора е американският национал Тимъти Уеа - син на носителя на "Златната топка" Джордж Уеа. В отбора, но лекуващ контузия е и италианският национал Емерсон.

Снимка: Getty images

Ас в нападението на марсилци е алжирският национал Амин Гоири, а сред звездите са още мароканският национал Найеф Агер и бразилецът Игор Пайшао.

Съставът е оценен на 190 милиона евро, което е значително повече от все опонент на Левски през сезона до този момент. Дори и гръцкият АЕК разполага със състав със 100 милиона по-евтин от този на ОМ.

Ясно е, че на хартия сериозен представител на топ 5 първенство като Олимпик Марсилия е фаворит срещу всеки роден клуб, в това число влиза и Левски.

Марсилия обаче показва достатъчно слабости, особено в дефанзивен план. Неслучайно това е отборът заедно с немския Аугсбург, който допуска най-много чисти положения пред вратата си от всеки представител на топ 5 първенствата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.