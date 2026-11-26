"Левски" в Марсилия със спомен за Бижутера и надежди за сензация
Преди 21 години победа над този опонент прати "сините" в елиминациите, а сега историята може да се повтори
Левски се изправя срещу френския гранд Олимпик Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.
"Левски"
Двубоят на "Велодром" е тази вечер от 19:45 часа наше време и ще бъде излъчен по MAX Sport 3, а също така може да го следите на живо с Dir.bg.
Вероятно при определянето на програмата това щеше да звучи странно, но Левски влиза в далеч по-добра позиция от френския си опонент в този мач и независимо от изхода му, то родният шампион отново ще бъде пред Марсилия в класирането.
Към момента Левски се представя над предварителните очаквания в турнира и има 7 точки, спечелени с две победи и равенство от общо четири мача. "Сините" отлично знаят, че една победа в един от оставащите четири двубоя до края ще означава продължаване към елиминациите в турнира.
Точно на обратния полюс е Олимпик, който предвид факта, че е представител на топ 5 първенство и все пак има статута на бивш европейски първенец, бе сред фаворитите да продължи напред, но поне към момента ситуацията не е оптимална.
Олимпик започна с поражения от Бешикташ, Олимпиакос и Щурм Грац, преди да победи Байер (Леверкузен) като гост в последния кръг.
Все още нищо не е загубено за френския гранд, но предвид оставащите мачове срещу Селта, Селтик и Андерлехт, то изпълнението на мисията трябва да започне с успех над българския Левски.
Спокойно може да заключим, че напрежението е изцяло в редиците на Олимпик. Заради статута на клуба в европейския футбол, заради колебливото начало в турнира, заради ролята на категоричен фаворит, а и заради противоречивото представяне на домашната сцена.
От другата страна е Левски, който ще опита да се наслади на високопрофилното гостуване на "Велодром" и евентуално да надхитри далеч по-скъпия си и именит опонент.
Самият Хулио Веласкес го каза на вчерашната си пресконференция - "Напрежението е в Марсилия, а за нас двубоят е бонус".
Левски със сигурност ще има своите шансове на "Велодром", а това ни показва и статистиката, че Марсилия е отобрът от топ 5 първенствата на Европа, допускащ най-много ситуации пред своята врата.
Силата на Олимпик обаче е в предни позиции и това е състав, който може да допуска много, но пък е способен да вкарва още повече.
Непредвидим и хаотичен - нещо, което си има своите плюсове и минуси, с които Хулио Веласкес и отборът му ще трябва да се справят.
Преди 21 години Левски отново се изправи срещу Олимпик в сходен момент - на 1 декември в мач, който родният тим спечели с 1:0 и успя да си осигури място в елиминациите на Купата на УЕФА.
Сега двубоят не е на "Георги Аспарухов", а на негостоприемния във всяко едно отношение "Велодром", но съдбата на "сините" може би ще е същата, ако успеят да победят своя френски опонент.
Преди 21 години ключът бе бижутерската магия на Христо Йовов, а тази вече Хулио Веласкес и отборът му ще се нуждаят от нова доза магия, за да сътворят сензация на средиземноморското крайбрежие.