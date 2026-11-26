Преди 21 години победа над този опонент прати "сините" в елиминациите, а сега историята може да се повтори

1739 Снимка: БТА

Левски се изправя срещу френския гранд Олимпик Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Двубоят на "Велодром" е тази вечер от 19:45 часа наше време и ще бъде излъчен по MAX Sport 3, а също така може да го следите на живо с Dir.bg.

Вероятно при определянето на програмата това щеше да звучи странно, но Левски влиза в далеч по-добра позиция от френския си опонент в този мач и независимо от изхода му, то родният шампион отново ще бъде пред Марсилия в класирането.

Към момента Левски се представя над предварителните очаквания в турнира и има 7 точки, спечелени с две победи и равенство от общо четири мача. "Сините" отлично знаят, че една победа в един от оставащите четири двубоя до края ще означава продължаване към елиминациите в турнира.

Точно на обратния полюс е Олимпик, който предвид факта, че е представител на топ 5 първенство и все пак има статута на бивш европейски първенец, бе сред фаворитите да продължи напред, но поне към момента ситуацията не е оптимална.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Олимпик започна с поражения от Бешикташ, Олимпиакос и Щурм Грац, преди да победи Байер (Леверкузен) като гост в последния кръг.

Все още нищо не е загубено за френския гранд, но предвид оставащите мачове срещу Селта, Селтик и Андерлехт, то изпълнението на мисията трябва да започне с успех над българския Левски.

Спокойно може да заключим, че напрежението е изцяло в редиците на Олимпик. Заради статута на клуба в европейския футбол, заради колебливото начало в турнира, заради ролята на категоричен фаворит, а и заради противоречивото представяне на домашната сцена.

От другата страна е Левски, който ще опита да се наслади на високопрофилното гостуване на "Велодром" и евентуално да надхитри далеч по-скъпия си и именит опонент.

Самият Хулио Веласкес го каза на вчерашната си пресконференция - "Напрежението е в Марсилия, а за нас двубоят е бонус".

Левски със сигурност ще има своите шансове на "Велодром", а това ни показва и статистиката, че Марсилия е отобрът от топ 5 първенствата на Европа, допускащ най-много ситуации пред своята врата.

Кой ще победи в мача Марсилия - Левски? Споделете мнението си, като отговорите на този въпрос.

Силата на Олимпик обаче е в предни позиции и това е състав, който може да допуска много, но пък е способен да вкарва още повече.

Непредвидим и хаотичен - нещо, което си има своите плюсове и минуси, с които Хулио Веласкес и отборът му ще трябва да се справят.

Преди 21 години Левски отново се изправи срещу Олимпик в сходен момент - на 1 декември в мач, който родният тим спечели с 1:0 и успя да си осигури място в елиминациите на Купата на УЕФА.

Сега двубоят не е на "Георги Аспарухов", а на негостоприемния във всяко едно отношение "Велодром", но съдбата на "сините" може би ще е същата, ако успеят да победят своя френски опонент.

Преди 21 години ключът бе бижутерската магия на Христо Йовов, а тази вече Хулио Веласкес и отборът му ще се нуждаят от нова доза магия, за да сътворят сензация на средиземноморското крайбрежие.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.