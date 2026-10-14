Родният шампион е губил всяка от визитите си в Нидерландия, а утре е седмият тест в страната

2589 Снимка: БТА

Левски продължава европейската си кампания, а поредният тест, който международните турнири предлагат на "сините" е в Нидерландия.

Родният шампион днес пътува към ниската земя, където утре от 22 часа наше време ще се изправи срещу местния НЕК Ниймеген - бронзов медалист от последния сезон на Еredivisie.

За Левски това ще е седма визита в Нидерландия, а НЕК ще е петият различен опонент от страната, а до момента статистиката на "сините" в ниската земя е всичко друго, но не и позитивна.

Столичният гранд до момента е загубил всяка една своя визита в Нидерландия, като в два от случаите това не се оказва фатално, но в другите четири случая последствията са отпадане от Европа.

Утре вечер последствията няма как да са фатални, защото говорим за основната фаза на Лига Европа с оставащи още шест двубоя след утрешния, но Левски ще може или да промени ужасната нидерландска тенденция, или да я удължи.

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Снимка: БТА

В исторически план Левски е успявал да избегне поражението при гостуване на отбори от водещи нации като Англия, Италия и Германия, но не такова е положението в Нидерландия.

Първата визита на Левски в ниската земя е през 1971-а в Ротердам, когато "сините" срещат местния Спарта в несъществуващия вече турнир КНК.

1:1 в София, но поражение с 0:2 в Ротердам изхвърля Левски от турнира още в първия кръг.

През 1975-а с нидерландски дуел е свързан един от най-славните мигове на Левски в Европа, когато родният тим елиминира колоса Аякс в осминафинал за Купата на УЕФА, но и тогава сблъсъкът минава през "синьо" поражение в ниската земя.

Левски губи с 1:2 в Амстердам, но късен гол на Войн Войнов съхранява надеждите за реванша, който родният тим успя да спечели с 2:1 в София, за да елиминира Аякс след изпълнение на дузпи.

Това е първият случай, в който поражението в Нидерландия не се оказва фатално за Левски, защото две седмици след него именно родния тим празнува продължаването напред.

Две години по-късно Аякс взима своя реванш за КЕШ, след като отново побеждава Левски с 2:1 в Амстердам. Тогава в ниската земя се играе реваншът, а първият мач в София отново е завършил 2:1 за нидерландците, което означава място напред за Аякс.

През 1980-а Нидерландия е мястото на едно от най-тежките поражения на Левски, когато местният АЗ Алкмаар разпилява "сините" с 5:0 за Купата на УЕФА след равенство 1:1 в София.

Преди година Левски отново имаше тежка вечер в Алкмаар, когато местният АЗ този път вкара четири на "сините" за 4:1 в плейофния кръг на Лигата на конференциите.

Левски има още един мач в ниската земя и той е част от "синята приказка" със Станимир Стоилов през 2005-а, когато в дуел от групите на Купата на УЕФА, родният тим гостува на Хееренвен.

Двубоят е последен от програмата на груповата фаза и още преди началото му Левски знае, че вече си е осигурил продължаване към елиминациите. За домакините обаче победата е без алтернатива и те я постигат с гол в последната 90-ата минута - 2:1 и продължаване напред за нидерландците.

Разбира се, това поражение не се оказва фатално за Левски, който впоследствие стига до четвъртфиналите на турнира, докато Хееренвен отпада от Хамбургер.

Статистиката обаче е красноречива - шест мача в Нидерландия и шест загуби с голова разлика от 4:17.

Тези цифри няма да имат никакво значение утре в Ниймеген, където Левски ще срещне своя пети различен нидерландски опонент и ще се опита за първи път да си тръгне непобеден от ниската земя.

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