Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Левски продължава европейската си кампания, а поредният тест, който международните турнири предлагат на "сините" е в Нидерландия.

"Левски"

Родният шампион днес пътува към ниската земя, където утре от 22 часа наше време ще се изправи срещу местния НЕК Ниймеген - бронзов медалист от последния сезон на Еredivisie.

За Левски това ще е седма визита в Нидерландия, а НЕК ще е петият различен опонент от страната, а до момента статистиката на "сините" в ниската земя е всичко друго, но не и позитивна.

Столичният гранд до момента е загубил всяка една своя визита в Нидерландия, като в два от случаите това не се оказва фатално, но в другите четири случая последствията са отпадане от Европа.

Утре вечер последствията няма как да са фатални, защото говорим за основната фаза на Лига Европа с оставащи още шест двубоя след утрешния, но Левски ще може или да промени ужасната нидерландска тенденция, или да я удължи.

Снимка: БТА

В исторически план Левски е успявал да избегне поражението при гостуване на отбори от водещи нации като Англия, Италия и Германия, но не такова е положението в Нидерландия.

Първата визита на Левски в ниската земя е през 1971-а в Ротердам, когато "сините" срещат местния Спарта в несъществуващия вече турнир КНК.

1:1 в София, но поражение с 0:2 в Ротердам изхвърля Левски от турнира още в първия кръг.

През 1975-а с нидерландски дуел е свързан един от най-славните мигове на Левски в Европа, когато родният тим елиминира колоса Аякс в осминафинал за Купата на УЕФА, но и тогава сблъсъкът минава през "синьо" поражение в ниската земя.

Левски губи с 1:2 в Амстердам, но късен гол на Войн Войнов съхранява надеждите за реванша, който родният тим успя да спечели с 2:1 в София, за да елиминира Аякс след изпълнение на дузпи.

На тази дата преди 49 г.: 70 000 и "Левски" полетяха, а дори Кройф не можеше да повярва
Виж още На тази дата преди 49 г.: 70 000 и "Левски" полетяха, а дори Кройф не можеше да повярва

Това е първият случай, в който поражението в Нидерландия не се оказва фатално за Левски, защото две седмици след него именно родния тим празнува продължаването напред.

Две години по-късно Аякс взима своя реванш за КЕШ, след като отново побеждава Левски с 2:1 в Амстердам. Тогава в ниската земя се играе реваншът, а първият мач в София отново е завършил 2:1 за нидерландците, което означава място напред за Аякс.

През 1980-а Нидерландия е мястото на едно от най-тежките поражения на Левски, когато местният АЗ Алкмаар разпилява "сините" с 5:0 за Купата на УЕФА след равенство 1:1 в София.

Преди година Левски отново имаше тежка вечер в Алкмаар, когато местният АЗ този път вкара четири на "сините" за 4:1 в плейофния кръг на Лигата на конференциите.

Блицкриг обрече "сините" надежди за чудо: Край на европейското лято за "Левски"
Виж още Блицкриг обрече "сините" надежди за чудо: Край на европейското лято за "Левски"

Левски има още един мач в ниската земя и той е част от "синята приказка" със Станимир Стоилов през 2005-а, когато в дуел от групите на Купата на УЕФА, родният тим гостува на Хееренвен.

Двубоят е последен от програмата на груповата фаза и още преди началото му Левски знае, че вече си е осигурил продължаване към елиминациите. За домакините обаче победата е без алтернатива и те я постигат с гол в последната 90-ата минута - 2:1 и продължаване напред за нидерландците.

Разбира се, това поражение не се оказва фатално за Левски, който впоследствие стига до четвъртфиналите на турнира, докато Хееренвен отпада от Хамбургер.

Статистиката обаче е красноречива - шест мача в Нидерландия и шест загуби с голова разлика от 4:17.

Тези цифри няма да имат никакво значение утре в Ниймеген, където Левски ще срещне своя пети различен нидерландски опонент и ще се опита за първи път да си тръгне непобеден от ниската земя.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126205
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
4810
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4089
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3235
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1114
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467