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Лидерът в немската Бундеслига Борусия (Дортмунд) допусна наивна първа грешка от началото на сезона.

До момента "жълто-черните" бяха единственият тим в Германия с перфектен актив, но вчера направиха 2:2 срещу Вердер (Бремен) у дома, изпускайки два гола аванс.

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Борусия не просто пропиля два гола, но го направи в заключителните минути на срещата, след като резултатът бе 2:0 до 88-ата минута, но в крайна сметка мачът завърши наравно.

Това 2:0 изобщо не дойде лесно, защото Борусия трябваше доста да се помъчи, за да намери път към вратата на гостите, но все пак успя да открие чрез Даниел Свенсон в 80-ата минута.

Шведът завърши поредната отлична атака на Борусия в мача, а пет минути по-късно капитанът Нико Шлотербек се извиси след корнер и с гол за 2:0 сякаш реши всичко в мача, който отиваше към напълно заслужена победа за домакините.

Вердер обаче отчаяно се хвърли в атака и съдбата се усмихна на "бременските музиканти", които стигнаха до драматичен и нелогичен частичен обрат.

Първо Людовит Реис намали с удар от дистанция, а в продължението на мача Никлас Фюлкруг наказа бившия си клуб с глава и не пропусна бурно да отпразнува попадението.

Така Борусия наивно пропусна да спечели пета поредна победа и има 13 точки - актив, който още този уикенд Байерн (Мюнхен) и Фрайбург могат да изравнят.

Вердер от своя страна временно се изкачи в топ 4 с осмата си точка от старта на кампанията.

 

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