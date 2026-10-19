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Крилото на Манчестър Сити Антоан Семеньо ще отсъства от терените в продължение на две седмици. Това заяви мениджърът на тима Енцо Мареска на днешната пресконференция преди мача с АЕК Атина в Шампионска лига.

Семеньо получи контузия в коляното по време на победата на Сити над Ипсуич с 3:2 във ВИсшата лига през уикенда. Във въпросния мач той се появи от пейката в 76-ата минута.

Въпреки лошата новина, Мареска е доволен, че скенерът не е показа по-тежка контузия.

Семеньо дойде в Сити от Борнемут през януари и вкара два гола през този сезон, дошли в мача срещу Съндърланд на "Етихад".

Алтернативите на неговата позиция на крилото са Илиман Ндиай, Жереми Доку, Фил Фоудън и Райън Шерки.

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Контузия срещу Ипсуич получи и звездата Ерлинг Холанд, но Мареска заяви, че той най-вероятно ще е наличен още в мача срещу АЕК Атина.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.