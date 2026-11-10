307 Снимка: AP/БТА

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк призна, че няма представа дали ще подпише нов контракт с клуба, за който играе от 9 години. Настоящият договор на централния бранител изтича през лятото на 2027-ма.

"Няма никакви новини, но това изобщо не ме притеснява - коментира темата 35-годишният лидер на "червените". - Не бързаме за никъде и няма паника. Аз искам да съм готов всяка седмица да играя на терена, това е единственото важно нещо за мен. Отношенията ми с клуба са отлични, ако продължим заедно - страхотно, аз и семейството ми се чувстваме у дома тук. Ако не, ще търся други варианти. Но към момента това не е важна тема за мен, още сме в месец ноември."

Ван Дайк бе в подобна ситуация и преди два сезона, но през март 2025-а, около 60 дни преди края на тогавашния му договор, преподписа за 2 г. Очаква се отново да се разбере бързо с шефовете, ако му бъде предложен нов такъв.

Друг от "последните мохикани" в отбора, останал след Юрген Клоп - вратарят Алисон Бекер, е в сходна ситуация. 34-годишният бразилец коментира темата в понеделник.

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"Искам да остана тук, защото това е домът ми, както и на моето семейство - каза другият голям лидер на отбора. - Аз не участвам в разговорите, никога не съм го правил. Ако има такива, те са меджу клуба и агента ми. Има много време до лятото и изобщо не съм притеснен."

Ван Дайк и Алисон са основна част от тима, който спечели два пъти титлата на Англия и веднъж Шампионската лига, игра още два финала в Европа и вдигна общо 9 трофея в последните 8 сезона.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.