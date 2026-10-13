"Песовете" не са доволни от случка, след която техен играч бе потърпевш

482 Снимка: БТА

Френският клуб Лил съобщи, че обмисля възможността за съдебно дело заради защитника на тима Тиаго Сантош, който получи много тежка контузия на коляното заради "неконтролиран и опасен" шпагат в мача от Лига 1 срещу тима на Льо Авър в неделя, съобщава "Ройтерс".

24-годишният Сантош е скъсал кръстни връзки и има скъсан менискус на дясното коляно и бе изнесен от терена с носилка, след като бе фаулиран от халфа на Льо Авър Амир Ричардсон по време на първото полувреме на мача, завършил 1:0. Съдията отсъди нарушение в ситуацията, но не санкционира футболиста на Льо Авър. От Лил смятат, че нарушението е заслужавало червен картон, като поиска Лигата да се самосезира и Дисциплинарната комисия да разгледа ситуацията.

"Лил разглежда всички правни възможности и си запазва правото да заведе да предприеме правни действия с цел да получи компенсация за загубите си", се казва в позиция на клуба. "Ще подкрепяме Тиаго във всяки негово решение за защити правата си", пишат още от Лил.

Льо Авър пожела на защитника бързо възстановяване, но подчерта, че нито реферът, нито съдиите на ВАР са преценили, че нарушението е опасно грубо. Клубът подчерта, че футболистът на отбора не трябва да бъде наказван извън терена, като това противоречи на настоящия правилник.

От федерацията и Лигата не взеха веднага позиция относно жалбата. Португалският защитник Сантош скъса кръстни връзки и на лявото голяно през 2024.

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Лил е на второ място в Лига 1, като ще играе срещу Арсенал тази вечер в Шампионската лига.

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