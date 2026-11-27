Лионел Меси ще играе в прощалния мач на бившия си съотборник в националния отбор на Аржентина Карлос Тевес на 20 декември, съобщиха организаторите, цитирани от Ройтерс.
Тевез, наричан "Апачи", се оттегли от футбола през 2022 година, слагайки край на кариера, през която игра за Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Ювентус.
42-годишният футболист, който приключи кариерата си в клуба от детството си Бока Хуниорс, заяви миналата година, че иска Меси и бившият му съотборник в Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо да играят в противоположни отбори в прощалния му мач.
"Ще бъде истинска чест да посрещнем най-добрия играч в света на последния танц на Апаче", написаха организаторите в Instagram в четвъртък. Рио Фердинанд, Серхио Агуеро, Леандро Паредес, Джанлуиджи Буфон и Мартин Палермо са сред останалите играчи, потвърдили участието си в мача, който ще се състои на стадион "Ла Бомбонера" на Бока Хуниорс.