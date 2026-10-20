Издаването на лиценз е въпрос на броени дни

731 Снимка: БТА

Стадион "Българска армия" надхвърля критерии на Лицензионната комисия на БФС.

Това призна пред "Спортал" лицензионният мениджър към БФС Георги Лалев, който вчера е инспектирал съоръжението със свои колеги.

Той не се нагърби с дата за официалното лицензиране на съоръжението, защото комисията все още чака документи от ЦСКА.

Едва при предоставянето им комисията ще се събере, за да издаде необходимия лиценз, около който няма да има никакъв проблем.

Георги Лалев призна, че домакинство срещу Лудогорец на 26 октомври не е реалистичен вариант за "Българска армия" поради липса на технологично време, но тиражираната информация за откриване срещу Славия пет дни по-късно е възможна.

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"Бяхме вчера на "Армията". Дай боже всекиму такова съоръжение. Отговаря на всички критерии, даже ги надвишава. Кога ще бъде официално лицензирано? Не мога да ви кажа точна дата. Чакаме още документи от ЦСКА. Когато ни ги представят, ще се събере лицензионната комисия и ще издаде необходимия лиценз. ЦСКА преценява кога да ни ги даде. Не мисля, че е възможно домакинство срещу Лудогорец на стадиона. Няма технологично време. Нямаме официална информация кога ще е първият мач на "Българска армия". ЦСКА не ни е уведомил. И ние четем, че ще е срещу Славия, но трябва да ни изпратят някои документи. Нека оставим ЦСКА да е с привилегията да обяви пъвия официален мач. Стадионът наистина е много добър и това е изключително положителна новина за българския футбол", каза Георги Лалев пред "Спортал".

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