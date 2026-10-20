Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Стадион "Българска армия" надхвърля критерии на Лицензионната комисия на БФС.

ЦСКА

Това призна пред "Спортал" лицензионният мениджър към БФС Георги Лалев, който вчера е инспектирал съоръжението със свои колеги.

Той не се нагърби с дата за официалното лицензиране на съоръжението, защото комисията все още чака документи от ЦСКА.

Едва при предоставянето им комисията ще се събере, за да издаде необходимия лиценз, около който няма да има никакъв проблем.

Георги Лалев призна, че домакинство срещу Лудогорец на 26 октомври не е реалистичен вариант за "Българска армия" поради липса на технологично време, но тиражираната информация за откриване срещу Славия пет дни по-късно е възможна.

"Бяхме вчера на "Армията". Дай боже всекиму такова съоръжение. Отговаря на всички критерии, даже ги надвишава.

Кога ще бъде официално лицензирано? Не мога да ви кажа точна дата. Чакаме още документи от ЦСКА. Когато ни ги представят, ще се събере лицензионната комисия и ще издаде необходимия лиценз. ЦСКА преценява кога да ни ги даде.

Не мисля, че е възможно домакинство срещу Лудогорец на стадиона. Няма технологично време. Нямаме официална информация кога ще е първият мач на "Българска армия". ЦСКА не ни е уведомил. И ние четем, че ще е срещу Славия, но трябва да ни изпратят някои документи. Нека оставим ЦСКА да е с привилегията да обяви пъвия официален мач. Стадионът наистина е много добър и това е изключително положителна новина за българския футбол", каза Георги Лалев пред "Спортал".

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126205
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
4810
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4089
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3235
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1114
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467