Ливърпул обърна десет "пчелички", а Сити е все така безгрешен във Висшата лига
Победи за два от фаворитите за челните места
Ливърпул победи Брентфорд с 2:1 като гост и продължи да редува лош с добър резултат във Висшата лига.
Мърсисайдци успяха да обърнат мач срещу съперник, който започна кръга на по-висока позиция от тях, а освен това сътвориха и обрат.
Разбира се, този обрат бе подпомогнат от изцяло излишния червен картон на Йегор Ярмолюк, който в продължението на първата част изцяло излишно и при спряла игра посегна с глава към опонент и сякаш го удари.
Съдията нямаше как да види тази ситуация, но именно заради това е наличен ВАР. Главният съдия бе извикан да преразгледа решението и изгони Ярмолюк.
Това се случи в момент, в който Брентфорд тъкмо бе повел с гол на Кийн Люис-Потър, но действията на Ярмолюк направиха задачата на "пчеличките" през втората част много по-трудна.
Ливърпул се възползва брилянтно от този картон, защото гол на Муньос в 62-ата и на Александър Исак в 70-ата означаваха пълен обрат и победа.
Брентфорд дори завърши мача с девет души, но вторият червен картон бе показан в 92-ата минута и нямаше голямо отношение към крайния резултат.
В същото време Манчестър Сити постигна своята седма победа от седем кръга във Висшата лига.
"Гражданите" победиха новака Ипсуич у дома, макар това да не дойде леко, а с 3:2.
Не е изненада, че в основата на победата на Сити бе Ерлинг Холанд, който вкара два гола и донесе успеха на "гражданите", които на фона на всички проблеми извън терена, продължават да се представят изключително успешно и са единственият безгрешен отбор във Висшата лига.