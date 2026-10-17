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Ливърпул победи Брентфорд с 2:1 като гост и продължи да редува лош с добър резултат във Висшата лига.

Мърсисайдци успяха да обърнат мач срещу съперник, който започна кръга на по-висока позиция от тях, а освен това сътвориха и обрат.

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Разбира се, този обрат бе подпомогнат от изцяло излишния червен картон на Йегор Ярмолюк, който в продължението на първата част изцяло излишно и при спряла игра посегна с глава към опонент и сякаш го удари.

Съдията нямаше как да види тази ситуация, но именно заради това е наличен ВАР. Главният съдия бе извикан да преразгледа решението и изгони Ярмолюк.

Това се случи в момент, в който Брентфорд тъкмо бе повел с гол на Кийн Люис-Потър, но действията на Ярмолюк направиха задачата на "пчеличките" през втората част много по-трудна.

Ливърпул се възползва брилянтно от този картон, защото гол на Муньос в 62-ата и на Александър Исак в 70-ата означаваха пълен обрат и победа.

Брентфорд дори завърши мача с девет души, но вторият червен картон бе показан в 92-ата минута и нямаше голямо отношение към крайния резултат.

Снимка: Getty images

В същото време Манчестър Сити постигна своята седма победа от седем кръга във Висшата лига.

"Гражданите" победиха новака Ипсуич у дома, макар това да не дойде леко, а с 3:2.

Не е изненада, че в основата на победата на Сити бе Ерлинг Холанд, който вкара два гола и донесе успеха на "гражданите", които на фона на всички проблеми извън терена, продължават да се представят изключително успешно и са единственият безгрешен отбор във Висшата лига.

 

 

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