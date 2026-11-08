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Ливърпул се върна на победния път с успех с 3:1 над Кристъл Палас на "Селхърст Парк" в среща от десетия кръг на английската Висша лига.

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Алексис Мак Алистър откри в 40-ата минута, Флориан Виртц удвои в 54-тата, а Александър Исак реши всичко с трети гол в 89-ата. Еди Нкетия оформи крайния резултат от дузпа в петата минута на добавеното време. Още преди всичко това, 18-ата минута, Йереми Пино удари греда, а в 33-ата попадение на Йорген Странд Ларсен беше отменено заради засада.

За Кристъл Палас поражението беше четвърто поред в първенството, при обща голова разлика 1:12 в тази серия. Късната дузпа на Нкетия прекрати поредицата от три шампионатни срещи без отбелязан гол, но не промени тежката ситуация на отбора. Лондончани вече имат 24 допуснати попадения след десет кръга.

Ливърпул се изкачи на четвърто място с 18 точки, изпреварвайки Челси и Евертън, които имат по 16. Пред мърсисайдци остават Арсенал с 27 точки, Брайтън с 22 и Манчестър Сити с 21. Кристъл Палас се свлече на последната позиция със седем точки, след като Съндърланд победи Челси и събра осем. Разликата до спасителното 17-о място, заемано от Ковънтри с девет точки, е две.

След паузата за националните отбори на Палас предстои именно гостуване на Ковънтри — на 21 ноември от 17:00 часа българско време. Ден по-късно, на 22 ноември от 18:30 часа, Ливърпул приема Манчестър Юнайтед на "Анфийлд".

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