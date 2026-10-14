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Ливърпул разби с 6:3 като гост ЛАСК в Шампионската лига и е с две от две победи на старта на основната фаза на турнира.

Шампионска лига

Очакваше се по-сериозна съпротива от австрийския шампион на неговия стадион, особено при състава на "червените", които бяха без куп основни играчи. Капитанът Върджил ван Дайк остана резерва, както и ключовият халф Алексис Макалистър.

Други три звезди в атака - Доминик Собослай, Александър Исак и Коди Гакпо, изобщо не бяха в групата.

Но Ливърпул нямаше никакви проблеми и поведе с 3:0 още през първото полувреме. Брадли Баркола, привлечен за около 120 милиона евро от ПСЖ, вкара два гола. Третото попадение до почивката бе дело на друг нов - Роналд Араухо, взет от Барселона под наем.

След паузата Жереми Фримпонг направи 0:4, а едва тогава гостите някак се поотпуснаха. А домакините опитаха да зарадват феновете при такъв разгром.

Роберт Любичич намали в 63-ата минута, но почти веднага Баркола оформи хеттрика си. В 72-рата минута Люис Кумас вкара за 1:6, но нещата станаха по-почетни с два късни гола на резервата Флориан Флекер за 3:6.

Ливърпул е с 6 точки и голова разлика 8-4, като само Барселона е пред него в общото класиране в Шампионската лига.

ЛАСК е 32-ри от 36-те тима с 0 точки и 3-7 голов баланс.

В другия ранен мач Фейенорд победи Комо с 3:2, въпреки че гостите поведоха с гол на Диао в 18-ата минута. Зекиел изравни, а в 52-рата минута Муса Хадж направи 2:1 за домакините в Ротердам.

Автогол на Роберт Санчес направи 3:1 за Фейенорд, а Дувикас намали в добавеното време за сензацията от италианската Серия А в последните два сезона.

И двата отбора имат по 3 точки след първите два кръга.

 

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