Лийдс остави Груев извън групата, а след това разпиля Челси насред "Стамфорд Бридж"
Впечатляваща победа и впечатляващо представяне от йоркширци
Лийдс продължава със страхотното си представяне от старта на сезона във Висшата лига с нова впечатляваща победа, този път с гръмкото 4:1 като гост на Челси.
Така Йоркширци не просто спечелиха на "Стамфорд Бридж" за първи път от декември 1999-а насам, но и го направиха по изключително впечатляващ начин с четири гола във вратата на домакините.
За съжаление родният национал Илия Груев не бе част от този успех, след като дори не бе в групата на своя тим, а това все повече засилва слуховете, че през зимата може да дойде и смяна на клубната му принадлежност.
С подобно представяне от страна на съотборниците му изглежда за Груев ще става все по-трудно да се наложи в състава, особено на фона на дългите месеци отсъствие заради контузия.
Днес Лийдс извади на показ ужасните проблеми в отбраната на Челси, които не са и особена тайна, като именно това е проблемът, който коства толкова много на лондончани от старта на кампанията.
И въпреки това Челси поведе в 25-ата минута чрез Емануел Емега, преди да дойде тежкият йоркширски погром.
Ноа Окафор изравни три минути по-късно, а в началото на втората част гол на Калвърт-Люин от дузпа и ново попадение на Окафор буквално препарираха домакините.
Челси така и не се възстанови от това 1:3, а вместо да се върнат в мача, лондончани дори допуснаха ново попадение, инкасирайки тази ужасна загуба на собствения си терен.
По същото време Тотнъм победи Ипсуич с 2:0, Астън Вила и Съндърланд направиха 0:0, Борнемут победи Нотингам Форест с 2:0, а Ковънтри победи Кристал Палас с 3:2.
Така Борнемут временно се намести в топ 4 с 18 точки, колкото има и Ливърпул, но с мач по-малко. Лийдс е със 17, а Челси остана на седмото място с 16.