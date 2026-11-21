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Лийдс продължава със страхотното си представяне от старта на сезона във Висшата лига с нова впечатляваща победа, този път с гръмкото 4:1 като гост на Челси.

Така Йоркширци не просто спечелиха на "Стамфорд Бридж" за първи път от декември 1999-а насам, но и го направиха по изключително впечатляващ начин с четири гола във вратата на домакините.

За съжаление родният национал Илия Груев не бе част от този успех, след като дори не бе в групата на своя тим, а това все повече засилва слуховете, че през зимата може да дойде и смяна на клубната му принадлежност.

С подобно представяне от страна на съотборниците му изглежда за Груев ще става все по-трудно да се наложи в състава, особено на фона на дългите месеци отсъствие заради контузия.

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Днес Лийдс извади на показ ужасните проблеми в отбраната на Челси, които не са и особена тайна, като именно това е проблемът, който коства толкова много на лондончани от старта на кампанията.

И въпреки това Челси поведе в 25-ата минута чрез Емануел Емега, преди да дойде тежкият йоркширски погром.

Ноа Окафор изравни три минути по-късно, а в началото на втората част гол на Калвърт-Люин от дузпа и ново попадение на Окафор буквално препарираха домакините.

Челси така и не се възстанови от това 1:3, а вместо да се върнат в мача, лондончани дори допуснаха ново попадение, инкасирайки тази ужасна загуба на собствения си терен.

Снимка: Getty images

По същото време Тотнъм победи Ипсуич с 2:0, Астън Вила и Съндърланд направиха 0:0, Борнемут победи Нотингам Форест с 2:0, а Ковънтри победи Кристал Палас с 3:2.

Така Борнемут временно се намести в топ 4 с 18 точки, колкото има и Ливърпул, но с мач по-малко. Лийдс е със 17, а Челси остана на седмото място с 16.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.