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Лийдс сложи край на серията на Тотнъм от три поредни победи в Премиър лийг. Йоркширци надиграх гостите от Лондон с 1:0, а Илия Гурев записа първи мач за сезона в елита на Англия или по-точно първа минутка, защото почти веднага след влизнаето му на терена в добавенот овреме на "Елънд Роуд", съдията Джон Брукс свири край.

Футболист №1 на България пропусна първите четири кръга заради контузия на коляното, в следващите пет бе неизползвана резерва, а днес се появи на терена в третата от общо четири минути добавено време.

Ноа Окафор отбеляза победното попадение за Лийдс в 79-ата минута на мача. Швейцарският национал се нуждаеш от две минути след смяната си, за да отбележи за 1:0. Той навлезе в наказателното поле, където отмъкна топката от крака на Родриго Бентанкур от Спърс и я прати във вратата.

С днешните три точки Лийдс е на осма позиция с общо 14 в актива си. Победната серия на Тотнъм не единствената, която приключи днес, тъй като Юнайтед нямаше успех в предходните си пет мача.

Тотнъм пък остава десети с 12 точки.

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