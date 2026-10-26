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Локомотив Пловдив и Славия завършиха 0:0 на стадион "Христо Бонев" в среща от 12-ия кръг на efbet Лига. Домакините изиграха последните над 20 минути с човек по-малко след втория жълт картон на Ивайло Иванов в 70-ата минута, но столичани не успяха да се възползват. Двата отбора отправиха общо едва три точни изстрела.

Срещата предложи повече единоборства и нерви, отколкото чисти голови положения. Многото нарушения, картоните и честите прекъсвания накъсваха играта и пречеха на съперниците да намерят ритъм. Преди почивката Локомотив застраши вратата на Иван Андонов още в началото, а Славия отговори с пропуск на Георги Шопов. След паузата Доминик Бурбан също не намери целта от добра позиция, преди изгонването на Иванов да промени съотношението на силите. "Белите" притиснаха съперника в заключителния период, но численото им предимство не донесе достатъчно острота пред вратата на Боян Милосавлйевич и натискът остана без резултат.

Финалните минути преминаха при нарастващо напрежение на терена и по трибуните. Оспорваните единоборства и протестите допълнително изнервиха обстановката, а привържениците на Локомотив бяха бесни от отсъжданията на главния съдия Мартин Великов в края на двубоя.

С точката пловдивчани събраха девет и остават на 12-ото място, докато Славия е осми с 12. За тима на Душан Косич това е трето поредно шампионатно равенство и четвърти последователен мач без победа в първенството. "Белите" прекъснаха серията си от две загуби в efbet Лига, но вече четири кръга нямат успех. Приключи и поредицата от три победи на Локомотив в преките срещи между двата отбора.

За двата тима следват двубоите от изтегления 14-и кръг - на 31 октомври Локомотив приема Лудогорец от 14:00 часа, а Славия гостува на ЦСКА от 19:30 часа. На 7 ноември пловдивчани ще играят във Враца срещу Ботев от 13:30 часа, докато столичани посрещат Черно море от 16:00 часа в срещи от 13-ия кръг.

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