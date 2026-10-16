Локомотив (Пловдив) е вторият осминафиналист в турнира за Купата на България. "Смърфовете", които са налегнати от сериозни проблеми извън терена, си свършиха работата в Габрово, където победиха втородивизионния Янтра с 2:0.
Така петъчната програма на турнира приключва със 100% успеваемост за елитните тимове срещу тези от по-ниските нива, след като по-рано ЦСКА 1948 отстрани третодивизионния Нефтохимик (Бургас).
Крист Лонгвил вкара за 1:0 в 37-ата минута, когато след суматоха в наказателното поле се ориентира най-добре и прати топката между ръцете на вратаря за 1:0.
В 55-ата минута всичко приключи, след като Парвиз Умарбаев центрира по чудесен начин от свободен удар, а Доминик Бурбан нахлу близо до вратарското поле и увеличи аванса на Локо до 2:0, колкото и приключи срещата.
Спортът е повече от резултат
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Утре 1/16-финалите продължават със следните седем мача: