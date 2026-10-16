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Локомотив (Пловдив) е вторият осминафиналист в турнира за Купата на България. "Смърфовете", които са налегнати от сериозни проблеми извън терена, си свършиха работата в Габрово, където победиха втородивизионния Янтра с 2:0.

ЦСКА 1948 вкара 4 на Нефтохимик и е първият 1/8-финалист за Купата
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Така петъчната програма на турнира приключва със 100% успеваемост за елитните тимове срещу тези от по-ниските нива, след като по-рано ЦСКА 1948 отстрани третодивизионния Нефтохимик (Бургас).

Крист Лонгвил вкара за 1:0 в 37-ата минута, когато след суматоха в наказателното поле се ориентира най-добре и прати топката между ръцете на вратаря за 1:0.

В 55-ата минута всичко приключи, след като Парвиз Умарбаев центрира по чудесен начин от свободен удар, а Доминик Бурбан нахлу близо до вратарското поле и увеличи аванса на Локо до 2:0, колкото и приключи срещата.

Утре 1/16-финалите продължават със следните седем мача:

12:00 Вихрен (Сандански) - Локомотив (София) (Диема Спорт)

15:00 Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (София)

15:00 Академик (Свищов) - Славия

15:00 Рилски спортист - Дунав (Русе)

15:00 Марек - Черно море (Диема Спорт)

15:00 Пирин (Благоевград) - Хебър

18:00 Берое - Лудогорец (Разград) (Диема Спорт)

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