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Локомотив (Пловдив) победи като гост Черно море с 1:0 и го изхвърли на четвъртфинал в новия турнир Купа на елита.
Гол на Далил Али в 12-ата минута бе достатъчен за успеха, който прати на полуфинал "черно-белите" от Пловдив.
Домакините изпуснаха дузпа в 74-ата минута, когато Асен Дончев застана зад бялата точка, но изпрати топката край вратата. С това шансовете на Черно море се изпариха и тимът отпада.
Локомотив е на полуфинал, където ще срещне Левски или Арда. Този мач обаче е чак през февруари, както и последният четвъртфинал - ЦСКА срещу ЦСКА 1948.
Победителят пък в него ще се изправи срещу Ботев (Пд), който също си осигури вече място на полуфиналите.
Спортът е повече от резултат
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Новата надпревара е с осем отбора, които ще си разпределят 720 000 евро и ще преследват трофей на принципа на директните елиминации. Турнирът бе въведен от този сезон.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.