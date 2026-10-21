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Локомотив (Пловдив) победи като гост Черно море с 1:0 и го изхвърли на четвъртфинал в новия турнир Купа на елита.

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Гол на Далил Али в 12-ата минута бе достатъчен за успеха, който прати на полуфинал "черно-белите" от Пловдив.

Домакините изпуснаха дузпа в 74-ата минута, когато Асен Дончев застана зад бялата точка, но изпрати топката край вратата. С това шансовете на Черно море се изпариха и тимът отпада.

Локомотив е на полуфинал, където ще срещне Левски или Арда. Този мач обаче е чак през февруари, както и последният четвъртфинал - ЦСКА срещу ЦСКА 1948.

Победителят пък в него ще се изправи срещу Ботев (Пд), който също си осигури вече място на полуфиналите.

Новата надпревара е с осем отбора, които ще си разпределят 720 000 евро и ще преследват трофей на принципа на директните елиминации. Турнирът бе въведен от този сезон.

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